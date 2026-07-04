Стали известны 14 участников 1/8 финала ЧМ-2026

После победы сборной Египта над Австралией в серии пенальти (1:1, 4:2 пен.) определились уже 14 участников 1/8 финала чемпионата мира - 2026.

Как сообщает İdman.Biz, египтяне в следующем раунде встретятся с победителем пары Аргентина - Кабо-Верде, матч которой состоится позднее.

На данный момент сформированы шесть пар 1/8 финала:

Канада - Марокко

Франция - Парагвай

Бразилия - Норвегия

Мексика - Англия

Португалия - Испания

США - Бельгия

Еще одна пара будет определена после встречи Аргентина - Кабо-Верде, победитель которой сыграет с Египтом.

Последнюю путевку в 1/8 финала разыграют сборные Колумбии и Ганы. Победитель этого противостояния встретится со Швейцарией.

Матчи 1/8 финала чемпионата мира пройдут с 4 по 7 июля, а финал турнира состоится 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.