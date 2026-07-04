Салах не сдержал слез после выхода Египта в 1/8 финала ЧМ-2026

Нападающий и капитан сборной Египта Мохамед Салах не смог сдержать эмоций после победы своей команды над Австралией в 1/16 финала чемпионата мира - 2026.

Как сообщает İdman.Biz, после успеха в серии пенальти (1:1, 4:2) 34-летний форвард расплакался прямо на поле, празднуя выход египетской сборной в следующий раунд турнира.

Сам Салах уверенно реализовал свою попытку в серии пенальти, эффектно исполнив удар в стиле "паненка".

Для сборной Египта это лишь второй в истории выход в 1/8 финала чемпионата мира. Впервые африканская команда добралась до этой стадии еще в 1934 году, когда на втором в истории мундиале уступила Венгрии.

Теперь в 1/8 финала Египет встретится с победителем противостояния Аргентина - Кабо-Верде.