Игроки Египта изучали пенальти вратаря Австралии прямо перед серией ударов

Перед серией пенальти в матче 1/16 финала чемпионата мира - 2026 между сборными Австралии и Египта футболисты африканской команды прибегли к современным технологиям.

Как сообщает İdman.Biz, перед началом послематчевой серии игрокам Египта показали на ноутбуке видеонарезку пенальти, исполнявшихся в ворота голкипера сборной Австралии Мэтью Райана, который выступает за испанский "Леванте".

34-летний вратарь появился на поле лишь на 119-й минуте специально для участия в серии пенальти, однако этот ход не принес австралийцам успеха. Райан не сумел отразить ни одного удара, а египетские футболисты реализовали все четыре свои попытки.

Австралийцы, в свою очередь, дважды не смогли поразить ворота соперника и уступили в серии пенальти со счетом 2:4.

Основное и дополнительное время встречи завершилось вничью - 1:1. В 1/8 финала чемпионата мира сборная Египта встретится с победителем пары Аргентина - Кабо-Верде.