На ЧМ-2026 не осталось ни одной азиатской сборной

После поражения сборной Австралии от Египта в серии пенальти на чемпионате мира - 2026 больше не осталось команд, представляющих Азиатскую конфедерацию футбола (АФК).

Как сообщает İdman.Biz, австралийцы уступили в 1/16 финала со счетом 1:1 (2:4 по пенальти), став последней азиатской сборной, завершившей выступление на турнире.

Изначально в финальной стадии чемпионата мира участвовали восемь представителей АФК: Австралия, Южная Корея, Япония, Саудовская Аравия, Катар, Иран, Ирак и Узбекистан.

По итогам группового этапа борьбу завершили Узбекистан, Катар, Саудовская Аравия, Иран, Ирак и Южная Корея. В 1/16 финала Япония уступила Бразилии, а Австралия не смогла пройти Египет.

Таким образом, впервые с начала плей-офф на мировом первенстве не осталось ни одной азиатской команды.