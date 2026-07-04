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Ариас вывел Колумбию в 1/8 финала ЧМ-2026 - ВИДЕО

ЧМ-2026
Новости
4 Июля 2026 08:08
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Ариас вывел Колумбию в 1/8 финала ЧМ-2026

Сборная Колумбии пробилась в 1/8 финала чемпионата мира-2026 по футболу. В матче 1/16 финала команда обыграла Гану со счетом 1:0.

Как сообщает İdman.Biz, встреча в Канзас-Сити фактически была решена уже в дебюте. На 14-й минуте Джон Ариас открыл счет и вывел Колумбию вперед. Этот гол в итоге стал единственным в матче.

Гана пыталась вернуться в игру еще до перерыва, но колумбийцы действовали организованно и практически не позволяли сопернику создавать опасные моменты.

Во втором тайме Луис Диас отправил мяч в сетку, однако после вмешательства VAR гол был отменен из-за положения «вне игры».

В концовке африканская команда прибавила и устроила настоящий штурм ворот Камило Варгаса, но Колумбия выстояла, сохранив минимальное преимущество до финального свистка.

В 1/8 финала сборная Колумбии встретится со Швейцарией.

İdman.Biz
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