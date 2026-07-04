Лисандро Мартинес: "Я думал завершить карьеру" - ФОТО

Защитник "Манчестер Юнайтед" и сборной Аргентины по футболу Лисандро Мартинес признался, что думал о завершении карьеры.

"После того как в прошлом году я порвал крестообразные связки, я думал закончить с футболом. Я больше не хотел страдать. Я был в отчаянии. Но потом родилась моя дочь, и все изменилось. Я увидел, через что прошла моя жена во время родов, какой огромной болью это ей далось. Тогда я сказал себе: "Как я могу сдаться после этого?" — сказал Мартинес в комментарии инсайдеру Фабрицио Романо.

Футболист отметил, что рождение дочери изменило его отношение к ситуации и помогло справиться с тяжелым периодом восстановления.

Напомним, сборная Аргентины в 1/16 финала ЧМ-2026 победила Кабо-Верде (3:2) и вышла в 1/8 финала.

Мартинес провел в этом матче 120 минут, забил гол и сделал результативную передачу на Лионеля Месси.