Холанд перед матчем с Бразилией: "Я люблю эту страну"

Нападающий сборной Норвегии по футболу Эрлинг Холанд поделился ожиданиями от матча против Бразилии в 1/8 финала ЧМ-2026.
Как сообщает İdman.Biz, футболист "Манчестер Сити" признался, что с большим уважением относится к бразильскому футболу.
"Нас ждет особенный матч. Я симпатизирую сборной Бразилии и люблю эту страну. Мне нравится стиль, в котором бразильцы играют в футбол. В Бразилии всегда выступали лучшие футболисты мира", — сказал Холанд.
Матч Бразилия - Норвегия в рамках 1/8 финала ЧМ-2026 пройдет 5 июля.
Игра начнется в 00:00 по бакинскому времени.