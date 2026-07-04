Холанд перед матчем с Бразилией: "Я люблю эту страну"

Нападающий сборной Норвегии по футболу Эрлинг Холанд поделился ожиданиями от матча против Бразилии в 1/8 финала ЧМ-2026.

Как сообщает İdman.Biz, футболист "Манчестер Сити" признался, что с большим уважением относится к бразильскому футболу.

"Нас ждет особенный матч. Я симпатизирую сборной Бразилии и люблю эту страну. Мне нравится стиль, в котором бразильцы играют в футбол. В Бразилии всегда выступали лучшие футболисты мира", — сказал Холанд.

Матч Бразилия - Норвегия в рамках 1/8 финала ЧМ-2026 пройдет 5 июля.

Игра начнется в 00:00 по бакинскому времени.