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Билеты на матч Англия - Мексика продаются по фантастической цене

ЧМ-2026
Новости
4 Июля 2026 13:53
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Билеты на матч Англия - Мексика продаются по фантастической цене

Билеты на матч 1/8 финала ЧМ-2026 между сборными Англии и Мексики перепродаются по значительно завышенным ценам.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на BBC, болельщики, заранее купившие билеты на эту игру, выставили их на перепродажу на официальном портале ФИФА.

Самые дорогие билеты, которые изначально продавались за 605 долларов США, сейчас предлагаются по 30 тысяч долларов за каждый. С учетом 15-процентной комиссии ФИФА для покупателя итоговая стоимость одного билета достигает 34 500 долларов.

В пересчете это составляет примерно 58 650 манатов. Такая цена в 57 раз превышает номинальную стоимость.

Самый дешевый билет номиналом 295 долларов сейчас продается за 3448 долларов. Это примерно 5862 маната и почти в 12 раз выше первоначальной цены.

Отметим, что матч Мексика - Англия в 1/8 финала ЧМ-2026 пройдет 6 июля.

Встреча начнется в 04:00 по бакинскому времени.

İdman.Biz
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