Египетский голкипер: "Мы приехали не для того, чтобы сыграть в группе и вернуться домой"

Вратарь сборной Египта по футболу Мостафа Шубир высказался после победы над Австралией в 1/16 финала ЧМ-2026.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на ФИФА, африканская команда обыграла Австралию (1:1, пен. 4:2) и вышла в следующий раунд турнира.

Основное и дополнительное время встречи завершилось вничью (1:1), а в серии пенальти сильнее оказались египтяне.

Шубир заявил, что сборная Египта с самого начала турнира рассчитывала пройти дальше группового этапа.

"Мы боремся до конца ради наших болельщиков, нашей страны и самих себя. С первого дня, когда мы приехали сюда, мы говорили друг другу, что приехали не для того, чтобы просто сыграть в групповом этапе и вернуться домой. Мы сделали все, что могли, и удача тоже была на нашей стороне", — сказал голкипер.

В 1/8 финала сборная Египта сыграет с Аргентиной, которая считается одним из главных фаворитов чемпионата мира.