СМИ: Мексиканский картель угрожал футболистам сборной Эквадора

Журналист Эдуардо Фейнман в эфире радио Mitre заявил, что мексиканский картель заставил футболистов Эквадора проиграть Мексике в 1/16 финала чемпионата мира, сообщает İdman.Biz.

"Они связались с пятью игроками сборной Эквадора, предоставили им все данные членов их семей и угрожали им, если Мексика не победит. Наркоторговцы любой ценой хотят, чтобы Мексика стала чемпионом мира", — сказал Фейнман.

Матч 1/16 финала завершился поражением Эквадора со счетом 0:2. На 22-й минуте встречи счет открыл Хулиан Киньонес. Рауль Хименес удвоил преимущество мексиканцев на 33-й минуте. Эквадорец Пьеро Инкапье был удален с поля на 90-й минуте за то, что прикрыл рот руками, когда разговаривал с соперником.