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Тренер сборной Марокко: "Мне нравится энергия и организованность национальной команды Канады"

ЧМ-2026
Новости
4 Июля 2026 20:05
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Тренер сборной Марокко: "Мне нравится энергия и организованность национальной команды Канады"

Главный тренер сборной Марокко Мохамед Уаби поделился ожиданиями от матча со сборной Канады в 1/8 финала чемпионата мира 2026 года.

"Того уровня мастерства, который мы продемонстрировали в предыдущих играх, будет недостаточно. Это самая сложная игра, поскольку она — следующая. Мы уже сыграли с Нидерландами, но это в прошлом. Мне нравится энергия национальной команды Канады, ее целеустремленность и организованность. Они хорошо пользуются своими сильными качествами", — приводит слова Уаби İdman.Biz со ссылкой на пресс-службу ФИФА.

Сборные Канады и Марокко сыграют в 1/8 финала чемпионата мира по футболу-2026 в субботу, 4 июля. Игра состоится на стадионе "Эн-ар-джи" в Хьюстоне (штат Техас, США).

İdman.Biz
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