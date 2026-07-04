Тренер сборной Марокко: "Мне нравится энергия и организованность национальной команды Канады"

Главный тренер сборной Марокко Мохамед Уаби поделился ожиданиями от матча со сборной Канады в 1/8 финала чемпионата мира 2026 года.

"Того уровня мастерства, который мы продемонстрировали в предыдущих играх, будет недостаточно. Это самая сложная игра, поскольку она — следующая. Мы уже сыграли с Нидерландами, но это в прошлом. Мне нравится энергия национальной команды Канады, ее целеустремленность и организованность. Они хорошо пользуются своими сильными качествами", — приводит слова Уаби İdman.Biz со ссылкой на пресс-службу ФИФА.

Сборные Канады и Марокко сыграют в 1/8 финала чемпионата мира по футболу-2026 в субботу, 4 июля. Игра состоится на стадионе "Эн-ар-джи" в Хьюстоне (штат Техас, США).