Трамп выразил признательность ФИФА за приостановку дисквалификации Балогуна - ОБНОВЛЕНО

Президент США Дональд Трамп выразил признательность Международной федерации футбола (ФИФА) за то, что она приостановила дисквалификацию нападающего американской сборной Фоларина Балогуна и позволила ему принять участие в матче 1/8 финала чемпионата мира против команды Бельгии, сообщает İdman.Biz.

"Спасибо ФИФА за то, что она поступила правильно и исправила большую несправедливость", - написал он в соцсети Truth Social.

21:50

Международная федерация футбольных ассоциаций (ФИФА) отложила одноматчевую дисквалификацию форварда сборной США Фоларина Балогуна за удаление в матче 1/16 финала США — Босния и Герцеговина (2:0). Как передает İdman.Biz, об этом сообщает журналист Sky News Роб Харрис в своем аккаунте в социальной сети X.

Ранее в прессе появлялась информация, что за наступ на голеностоп боснийца Тарика Мухаремовича американского форварда могут дисквалифицировать на несколько матчей. Если решение ФИФА вступит в силу, Балогун сможет принять участие в матче 1/8 финала ЧМ-2026 с Бельгией.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.