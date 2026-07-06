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Гимараеш — первый за 40 лет бразильский футболист, не реализовавший пенальти в матче ЧМ - ВИДЕО

ЧМ-2026
Новости
6 Июля 2026 01:55
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Гимараеш — первый за 40 лет бразильский футболист, не реализовавший пенальти в матче ЧМ - ВИДЕО

Полузащитник Бруно Гимараеш стал первым с 1986 года футболистом сборной Бразилии, которому не удалось реализовать пенальти в матче чемпионата мира (за исключением послематчевых ударов).

В воскресенье Гимараеш не забил с 11‑метровой отметки в матче 1/8 финала чемпионата мира‑2026 против сборной Норвегии, удар хавбека в правый угол отбил вратарь Эрьян Нюланн.

Последний раз бразильский футболист не забивал с пенальти в матче чемпионата мира на турнире 1986 года — Зико не сумел переиграть вратаря сборной Франции Жоэля Батса в четвертьфинальном матче. После этого игроки сборной Бразилии реализовали семь подряд 11‑метровых ударов.

İdman.Biz
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