Гимараеш — первый за 40 лет бразильский футболист, не реализовавший пенальти в матче ЧМ - ВИДЕО

Полузащитник Бруно Гимараеш стал первым с 1986 года футболистом сборной Бразилии, которому не удалось реализовать пенальти в матче чемпионата мира (за исключением послематчевых ударов).

В воскресенье Гимараеш не забил с 11‑метровой отметки в матче 1/8 финала чемпионата мира‑2026 против сборной Норвегии, удар хавбека в правый угол отбил вратарь Эрьян Нюланн.

Последний раз бразильский футболист не забивал с пенальти в матче чемпионата мира на турнире 1986 года — Зико не сумел переиграть вратаря сборной Франции Жоэля Батса в четвертьфинальном матче. После этого игроки сборной Бразилии реализовали семь подряд 11‑метровых ударов.