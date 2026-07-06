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Гави: "Португалия — самый сильный соперник, с которым мы встречались на этом турнире"

ЧМ-2026
Новости
6 Июля 2026 04:38
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Гави: "Португалия — самый сильный соперник, с которым мы встречались на этом турнире"

Полузащитник сборной Испании Гави поделился ожиданиями от предстоящего матча 1/8 финала ЧМ-2026 с командой Португалии. Футболист подчеркнул силу оппонентов, отметив отличный подбор игроков в португальской национальной команде, особенно в линии полузащиты. При этом хавбек выразил полную уверенность в силах своей команды, сообщает İdman.Biz со ссылкой на Mundo Deportivo.

"Надеюсь, сборная Испании морально готова к тому, что нам предстоит сделать, к плану тренера, и что мы все вместе будем бороться за победу в этом плей-офф. У Португалии отличный подбор полузащитников, но у нас тоже очень хорошие игроки – как те, кто начинает матч, так и запасные", — заявил Гави.

Футболист также добавил, что нынешняя сборная Испании сплочена как никогда, а многие игроки получили необходимый опыт в важных матчах. Отдельно полузащитник высказался о своем жестком игровом стиле и критике со стороны болельщиков других команд.

"Может быть, многие люди ждут, что я потерплю неудачу, потому что я игрок, который смело идет в отбор, и, возможно, многим не нравится такой тип футболистов. Лучшее во мне – это моя соревновательность и интенсивность, которую я проявляю на поле. Я никогда не изменюсь", — подчеркнул испанский хавбек.

İdman.Biz
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