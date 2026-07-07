Роналду установил антирекорд чемпионатов мира

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду отметился необычным статистическим достижением на чемпионате мира-2026.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Opta, 41-летний форвард нанес 17 ударов по воротам, не создав при этом ни одного голевого момента для партнеров по команде.

По данным статистического сервиса, это худший показатель среди всех футболистов чемпионатов мира с 1966 года.

Следом в этом антирейтинге идут мексиканец Альберто Гарсия Аспе (15 ударов), поляк Ежи Горгон (13), южноафриканец Катлего Мпхела (13) и россиянин Денис Черышев (13).

Напомним, сборная Португалии завершила выступление на чемпионате мира-2026, уступив Испании в 1/8 финала со счетом 0:1. Единственный мяч в компенсированное время забил Микель Мерино.