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Англия готовит апелляцию после решения ФИФА по Балогуну

ЧМ-2026
Новости
7 Июля 2026 02:47
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Англия готовит апелляцию после решения ФИФА по Балогуну

Футбольная ассоциация Англии рассматривает возможность подать апелляцию на удаление защитника Джарелла Куансы после решения ФИФА по делу нападающего сборной США Фоларина Балогуна.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на журналиста Роба Дорсетта, в английской федерации считают, что ситуация с Балогуном создала важный юридический прецедент.

Ранее Дисциплинарный комитет ФИФА приостановил одноматчевую дисквалификацию американского форварда после его удаления в матче с Боснией и Герцеговиной. Формально наказание не было отменено, однако его исполнение отложено с испытательным сроком в один год.

На этом фоне в Англии изучают возможность обжаловать красную карточку, полученную Джареллом Куансой за грубый подкат в матче 1/8 финала чемпионата мира-2026 против Мексики.

Если апелляция будет подана и удовлетворена, защитник сможет принять участие в четвертьфинальном поединке против сборной Норвегии.

Напомним, ранее решение ФИФА по делу Балогуна вызвало широкий резонанс. Его уже раскритиковали представители бельгийской стороны, ряд бывших футболистов и футбольных экспертов.

İdman.Biz
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