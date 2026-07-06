Федерация футбола Франции подала заявление в прокуратуру из-за оскорблений Мбаппе

Федерация футбола Франции выступила с официальным заявлением после оскорбительных и расистских высказываний сенатора Парагвая Селесте Амарильи в адрес капитана национальной команды Килиана Мбаппе.

Как сообщает İdman.Biz, французская федерация не только выразила полную поддержку своему футболисту, но и обратилась в прокуратуру с требованием возбудить уголовное дело.

"Расистские высказывания сенатора Парагвая Селесты Амарильи в адрес Килиана Мбаппе совершенно отвратительны и неприемлемы. Как можно произносить такие слова? Эти высказывания являются преступными и предосудительными. Они должны быть преследуемы по закону, как и в других странах. Французская футбольная федерация подала заявление в прокуратуру для возбуждения уголовного дела.

Федерация выражает полную поддержку своему капитану, игрокам и в более широком смысле - всем жертвам подобных ненавистнических высказываний. FFF как никогда прежде намерена бороться с расизмом и всеми формами дискриминации. Эти высказывания позорят тех, кто их произносит, и тех, кто их распространяет. Игроки сборной Франции представляют Францию; оскорбление получает наша страна", - говорится в заявлении.

Напомним, ранее сенатор Парагвая Селесте Амарилья после матча 1/8 финала чемпионата мира-2026 между Францией и Парагваем допустила серию оскорбительных высказываний в адрес Мбаппе, в том числе расистского характера, а также заявила, что после игры футболисту следовало дать пощечину.

Сам Мбаппе уже ответил на выпады политика, обвинив ее в расизме и заявив, что она позорит собственную страну.