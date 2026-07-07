Хорватия подала официальную жалобу в ФИФА после вылета с ЧМ-2026

Хорватский футбольный союз (HNS) направил официальную жалобу президенту ФИФА Джанни Инфантино после спорных судейских решений в матче 1/16 финала чемпионата мира-2026 против Португалии.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Sportske Novosti, в HNS считают, что система VAR была использована с нарушением протокола при назначении пенальти в пользу португальской сборной.

Кроме того, главным предметом претензий стало отмененное в концовке встречи взятие ворот Португалии.

"Мы считаем, что это злоупотребление технологией. Мы поддерживаем использование современных технологий в футболе, однако полагаем, что подобная практика не идет на пользу ни ФИФА, ни командам, ни любителям футбола. Мы понимаем, что наша жалоба не изменит результат матча, но считаем необходимым потребовать от ФИФА подробного объяснения всех принятых решений", - заявил представитель HNS Томислав Пацак.

По данным источника, решающий гол был отменен после того, как встроенный в официальный мяч датчик зафиксировал касание волос Игора Матановича, что привело к фиксации положения "вне игры".

Несмотря на обращение в ФИФА, в Хорватском футбольном союзе признают, что поданная жалоба не повлияет на итоговый результат встречи, завершившейся вылетом команды с чемпионата мира.