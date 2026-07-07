Родри признан лучшим игроком матча Португалия - Испания

Полузащитник сборной Испании Родри признан лучшим игроком матча 1/8 финала чемпионата мира-2026 против Португалии.

Как сообщает İdman.Biz, хавбек провел на поле всю встречу, однако не отметился результативными действиями.

Испания одержала победу со счетом 1:0. Единственный гол на 90+1-й минуте забил Микель Мерино, который принес "Красной фурии" путевку в четвертьфинал.

Матч прошел на стадионе "Эй-Ти-энд-Ти" в Арлингтоне. Главным арбитром встречи был Энтони Тейлор из Англии.

В 1/4 финала чемпионата мира сборная Испании сыграет с победителем пары США - Бельгия.