Роналду едва сдержал слезы после вылета Португалии с ЧМ-2026

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду не смог сдержать эмоций после поражения от Испании в матче 1/8 финала чемпионата мира-2026.

Как сообщает İdman.Biz, сразу после финального свистка 41-летний форвард с трудом сдерживал слезы, осознавая завершение выступления своей команды на турнире.

Португалия уступила Испании со счетом 0:1. Единственный гол на 90+1-й минуте забил полузащитник испанской сборной Микель Мерино, вышедший на замену незадолго до этого.

На предыдущей стадии плей-офф португальцы обыграли Хорватию (2:1), однако преодолеть испанский барьер не сумели.

Таким образом, Криштиану Роналду завершил выступление на своем шестом чемпионате мира. За всю карьеру легендарному нападающему так и не удалось завоевать главный трофей мирового футбола.