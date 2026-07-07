Экс-игрок "ПСЖ": "Чемпионатом мира управляет Трамп"

Бывший футболист "ПСЖ" Жером Ротен резко раскритиковал ФИФА после решения допустить нападающего сборной США Фоларина Балогуна к матчу 1/8 финала чемпионата мира-2026 против Бельгии.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на RMC Sport, экс-футболист связал решение международной федерации с влиянием президента США Дональда Трампа.

"То, что происходит на поле, - это святое, это нельзя трогать. Решение непонятно, красная карточка не была ошибкой.

Этим чемпионатом мира управляет Трамп, а ФИФА стелется перед ним", - заявил Ротен.

Напомним, ранее Дисциплинарный комитет ФИФА приостановил одноматчевую дисквалификацию Балогуна, полученную после удаления в матче 1/16 финала против Боснии и Герцеговины. Это позволило американскому форварду сохранить право сыграть в поединке с Бельгией.

После этого Апелляционный комитет ФИФА отклонил протест бельгийской стороны, а президент США Дональд Трамп публично поблагодарил организацию за принятое решение. Ситуация вокруг допуска Балогуна продолжает вызывать широкий резонанс в мировом футбольном сообществе.