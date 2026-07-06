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Анчелотти раскритиковали после провала Бразилии на ЧМ-2026

ЧМ-2026
Новости
6 Июля 2026 23:26
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Анчелотти раскритиковали после провала Бразилии на ЧМ-2026

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти оказался под шквалом критики после вылета команды с чемпионата мира-2026.

Как сообщает İdman.Biz, поражение от сборной Норвегии в 1/8 финала стало самым ранним вылетом бразильцев с мирового первенства в XXI веке.

Одним из самых жестких критиков Анчелотти выступил бывший главный тренер сборной Бразилии Вандерлей Лушембургу.

"Выпустить Неймара на поле лишь на один матч? У нас нет игроков лучше него. Тренер должен был построить систему, которая использует лучшие качества лучшего игрока, как это сделала Норвегия, терпеливо ожидавшая своего момента", - заявил Лушембургу.

После вылета с чемпионата мира в адрес Анчелотти усилилась критика со стороны бразильских СМИ и футбольных экспертов, которые поставили под сомнение тактические решения итальянского специалиста и его подход к использованию лидеров команды.

Напомним, сборная Бразилии не выигрывала чемпионат мира с 2002 года, когда в пятый раз в своей истории завоевала главный футбольный трофей планеты.

İdman.Biz
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