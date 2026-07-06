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ФИФА отклонила протест Бельгии по делу Балогуна

ЧМ-2026
Новости
6 Июля 2026 22:33
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ФИФА отклонила протест Бельгии по делу Балогуна

Апелляционный комитет ФИФА отклонил жалобу Королевской бельгийской футбольной ассоциации на допуск нападающего сборной США Фоларина Балогуна к матчу 1/8 финала чемпионата мира-2026.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на журналиста Бена Джейкобса, апелляция бельгийской стороны была признана неприемлемой, а ранее принятое решение о приостановке одноматчевой дисквалификации американского форварда осталось в силе.

Таким образом, Балогун сможет принять участие в предстоящем матче против сборной Бельгии.

При этом в Королевской бельгийской футбольной ассоциации выразили недовольство действиями ФИФА.

"Королевская бельгийская футбольная ассоциация получила решение Апелляционного комитета ФИФА, которое объявляет жалобу RBFA неприемлемой и подтверждает ранее принятое решение, разрешающее игроку сборной США Фоларину Балогуну играть.

На сегодняшний день RBFA до сих пор не получила никаких оснований для этого решения, а также не получила информацию, которую запрашивала с начала этой процедуры, а именно копию решения и обоснование, объявляющее игрока имеющим право на участие, а также отчет судьи. Это является нарушением правил ФИФА.

RBFA уведомила Федерацию футбола США, что оспорит право игрока на участие в матче, если он будет включен в состав команды", - говорится в заявлении бельгийской ассоциации.

Напомним, ранее Дисциплинарный комитет ФИФА приостановил одноматчевую дисквалификацию Балогуна, полученную после удаления в матче 1/16 финала чемпионата мира против Боснии и Герцеговины. Это решение вызвало широкий резонанс и стало предметом критики со стороны европейских футбольных организаций.

Матч США - Бельгия состоится в ночь на 7 июля.

İdman.Biz
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