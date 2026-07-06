6 Июля 2026
RU

ФИФА представила официальный мяч финала ЧМ-2026

ЧМ-2026
Новости
6 Июля 2026 21:58
30
ФИФА представила официальный мяч финала ЧМ-2026

ФИФА официально представила мяч, которым будет сыгран финал чемпионата мира по футболу 2026 года.

Как сообщает İdman.Biz, новый мяч получил название Trionda Final. Его изображения были опубликованы на официальных страницах Международной федерации футбола в социальных сетях.

"Каждое касание имеет значение, когда на это смотрит весь мир. Вашему вниманию - Trionda Final", - говорится в сообщении ФИФА.

По своим техническим характеристикам и конфигурации, адаптированной для работы современных систем видеокамер, Trionda Final полностью повторяет стандартную модель Trionda, которая используется на матчах нынешнего чемпионата мира.

При этом финальная версия получила эксклюзивный дизайн. Мяч выполнен в белом цвете с черно-золотыми элементами и красными акцентами. Кроме того, на нем нанесены названия городов, принимающих матчи чемпионата мира-2026.

Напомним, чемпионат мира проходит с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Действующим чемпионом мира остается сборная Аргентина, которая в финале турнира 2022 года обыграла Францию в серии пенальти после ничьей 3:3 в основное и дополнительное время.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Инфантино рассказал о звонке Трампа из-за скандала с Балогуном
21:16
ЧМ-2026

Инфантино рассказал о звонке Трампа из-за скандала с Балогуном

Президент ФИФА заявил, что не вмешивается в работу независимого Дисциплинарного комитета

Празднование обернулось операцией: сборная Англии потеряла полузащитника до конца ЧМ-2026
19:51
ЧМ-2026

Празднование обернулось операцией: сборная Англии потеряла полузащитника до конца ЧМ-2026

Полузащитнику сборной Англии предстоит операция после нелепого инцидента в Мехико

Тренер Мексики оскорбил футболиста Англии во время матча ЧМ-2026
18:59
ЧМ-2026

Тренер Мексики оскорбил футболиста Англии во время матча ЧМ-2026

Хавьер Агирре не сдержал эмоций по ходу встречи 1/8 финала, однако игрок ответил улыбкой

Арне Слот может возглавить сборную Нидерландов
16:56
ЧМ-2026

Арне Слот может возглавить сборную Нидерландов

Специалист включен в шорт-лист кандидатов после ухода Роналда Кумана
УЕФА: "Решение ФИФА по Балогуну перешло все границы дозволенного"
14:25
ЧМ-2026

УЕФА: "Решение ФИФА по Балогуну перешло все границы дозволенного"

В организации назвали отмену дисквалификации беспрецедентной и неоправданной

Каземиро: "Мы разочаровали всех бразильцев"
14:11
ЧМ-2026

Каземиро: "Мы разочаровали всех бразильцев"

Полузащитник признал, что команда не смогла осуществить мечту

Самое читаемое

Кто ближе всего к полуфиналу чемпионата мира? - АНАЛИТИКА
4 Июля 09:54
ЧМ-2026

Кто ближе всего к полуфиналу чемпионата мира? - АНАЛИТИКА - ВИДЕО

Редакция İdman.Biz разбирает все пары 1/8 финала и возможные супервстречи на пути к финалу ЧМ-2026

Орландо Хиль признан лучшим игроком матча Парагвай — Франция
5 Июля 05:20
ЧМ-2026

Орландо Хиль признан лучшим игроком матча Парагвай — Франция

26-летний голкипер записал на свой счет четыре сэйва
ЧМ-2026: Норвегия обыграла Бразилию и вышла в 1/4 финала - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
02:10
ЧМ-2026

ЧМ-2026: Норвегия обыграла Бразилию и вышла в 1/4 финала - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

"Викинги" сыграют против победителя матча Мексика — Англия
Семья поддержала футболиста Кабо-Верде после поражения от Аргентины - ВИДЕО
4 Июля 12:53
ЧМ-2026

Семья поддержала футболиста Кабо-Верде после поражения от Аргентины - ВИДЕО

Нуну да Кошта не смог сдержать слез после вылета с ЧМ-2026