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Арне Слот может возглавить сборную Нидерландов

ЧМ-2026
Новости
6 Июля 2026 16:56
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Арне Слот может возглавить сборную Нидерландов

Арне Слот может стать новым главным тренером сборной Нидерландов по футболу.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на журналиста Флориана Плеттенберга, бывший главный тренер "Ливерпуля" включен в шорт-лист кандидатов на пост наставника национальной команды.

По информации источника, предварительные переговоры со Слотом уже состоялись.

Сборная Нидерландов осталась без главного тренера после вылета с ЧМ-2026.

Команда проиграла Марокко в 1/16 финала (1:1, пен. 2:3), после чего Рональд Куман подал в отставку.

İdman.Biz
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