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УЕФА резко раскритиковал решение ФИФА по Балогуну

ЧМ-2026
Новости
6 Июля 2026 14:25
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УЕФА резко раскритиковал решение ФИФА по Балогуну

УЕФА выступил с официальным заявлением после решения ФИФА отменить автоматическую дисквалификацию нападающего сборной США Фоларина Балогуна на ЧМ-2026.

Как сообщает İdman.Biz, в европейской футбольной организации резко раскритиковали решение, благодаря которому футболист сможет сыграть в матче 1/8 финала против Бельгии.

"Вчерашнее решение перешло все границы дозволенного. Футбол, как и любой другой вид спорта, основан на правилах, которые являются основой для честной, прозрачной и справедливой конкуренции.

Иногда правила допускают различные толкования. В данном случае это не так. Минимальная автоматическая дисквалификация на один матч после красной карточки не требует принятия решения компетентным органом. Это принцип, заложенный в регламенте, который не может быть подвергнут исключениям, тем более в разгар турнира, где несколько других игроков оказались в аналогичной ситуации и отбыли свою дисквалификацию в установленном порядке.

Футбол — самый популярный вид спорта в мире, потому что это красивая игра, в которую во всем мире играют по одним и тем же правилам. Мы выражаем свое недоумение по поводу столь беспрецедентного, непостижимого и неоправданного решения", — говорится в заявлении УЕФА.

Напомним, Балогун получил красную карточку в матче 1/16 финала ЧМ-2026 против Боснии и Герцеговины (2:0). Позднее ФИФА заменила обязательную дисквалификацию на условное отстранение сроком на один год. Благодаря этому форвард сборной США сможет сыграть против Бельгии в 1/8 финала ЧМ-2026.

Матч США - Бельгия состоится в ночь с 6 на 7 июля и начнется в 04:00 по бакинскому времени.

İdman.Biz
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