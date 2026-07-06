Почеттино о решении ФИФА по Балогуну: "99% согласны, что красная была несправедливой"

Главный тренер сборной США по футболу Маурисио Почеттино высказался о решении ФИФА временно приостановить дисквалификацию Фоларина Балогуна.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на журналиста Бена Джейкобса, американский специалист поддержал решение по нападающему перед матчем 1/8 финала ЧМ-2026 против Бельгии.

24-летний Балогун был удален на 64-й минуте встречи 1/16 финала против Боснии и Герцеговины (2:0) за опасный наступ на голеностоп защитника Тарика Мухаремовича.

Однако позднее ФИФА разрешила форварду сыграть в следующем матче до окончательного рассмотрения эпизода.

Ранее главный тренер сборной Бельгии Руди Гарсия раскритиковал это решение, сравнив его с первоапрельской шуткой.

Почеттино, в свою очередь, заявил, что считает решение справедливым.

"Моя реакция — как у всех. Я люблю этот спорт и доверяю его этической целостности. Мы празднуем это решение. 99% людей согласны, что красная карточка была несправедливой. Я знаю и люблю Руди. Он отличный тренер и человек. Конечно, ему нужно защищать свою сторону", — сказал Почеттино.

Матч США - Бельгия за выход в четвертьфинал ЧМ-2026 состоится в ночь с 6 на 7 июля и начнется в 04:00 по бакинскому времени.