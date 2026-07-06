Каземиро: "Мы разочаровали всех бразильцев"

Полузащитник сборной Бразилии по футболу Каземиро поделился эмоциями после вылета команды с ЧМ-2026.
Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на инсайдера Фабрицио Романо, бразильский футболист тяжело воспринял поражение от Норвегии (1:2) в 1/8 финала.
"Это сложно. Сейчас я хочу быть только со своей семьей. Мы сделали все, что могли, но не осуществили свою мечту. Мы разочаровали всех бразильцев. Мы навсегда останемся поколением, которое не выиграло чемпионат мира", — сказал Каземиро.
Напомним, сборная Бразилии проиграла Норвегии (1:2) и завершила выступление на чемпионате мира.
В составе норвежской команды дубль оформил Эрлинг Холанд. Единственный гол Бразилии забил Неймар, реализовавший пенальти.
В четвертьфинале сборная Норвегии сыграет с Англией.