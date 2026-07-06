6 Июля 2026
RU

Каземиро: "Мы разочаровали всех бразильцев"

ЧМ-2026
Новости
6 Июля 2026 14:11
12
Каземиро: "Мы разочаровали всех бразильцев"

Полузащитник сборной Бразилии по футболу Каземиро поделился эмоциями после вылета команды с ЧМ-2026.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на инсайдера Фабрицио Романо, бразильский футболист тяжело воспринял поражение от Норвегии (1:2) в 1/8 финала.

"Это сложно. Сейчас я хочу быть только со своей семьей. Мы сделали все, что могли, но не осуществили свою мечту. Мы разочаровали всех бразильцев. Мы навсегда останемся поколением, которое не выиграло чемпионат мира", — сказал Каземиро.

Напомним, сборная Бразилии проиграла Норвегии (1:2) и завершила выступление на чемпионате мира.

В составе норвежской команды дубль оформил Эрлинг Холанд. Единственный гол Бразилии забил Неймар, реализовавший пенальти.

В четвертьфинале сборная Норвегии сыграет с Англией.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

УЕФА резко раскритиковал решение ФИФА по Балогуну
14:25
ЧМ-2026

УЕФА резко раскритиковал решение ФИФА по Балогуну

В организации назвали отмену дисквалификации беспрецедентной и неоправданной

Почеттино о решении ФИФА по Балогуну: "99% согласны, что красная была несправедливой"
13:41
ЧМ-2026

Почеттино о решении ФИФА по Балогуну: "99% согласны, что красная была несправедливой"

Тренер сборной США поддержал допуск форварда к матчу с Бельгией

Холанд догнал Рональдо и Ибрагимовича по голам за сборную
12:11
ЧМ-2026

Холанд догнал Рональдо и Ибрагимовича по голам за сборную

Форвард "Манчестер Сити" забивает уже в 14 официальных матчах подряд за Норвегию
Агирре защитил игроков Мексики после вылета с ЧМ-2026
09:56
ЧМ-2026

Агирре защитил игроков Мексики после вылета с ЧМ-2026

Хозяева турнира проиграли Англии в 1/8 финала

АФИША ЧМ-2026: Иберийская дуэль и проверка для США
09:41
ЧМ-2026

АФИША ЧМ-2026: Иберийская дуэль и проверка для США

На чемпионате мира пройдут два матча 1/8 финала

Беллингем вытащил Англию из мексиканского огня
07:31
ЧМ-2026

Беллингем вытащил Англию из мексиканского огня - ВИДЕО

Англичане в меньшинстве удержали победу над Мексикой и вышли на Норвегию

Самое читаемое

Кто ближе всего к полуфиналу чемпионата мира? - АНАЛИТИКА
4 Июля 09:54
ЧМ-2026

Кто ближе всего к полуфиналу чемпионата мира? - АНАЛИТИКА - ВИДЕО

Редакция İdman.Biz разбирает все пары 1/8 финала и возможные супервстречи на пути к финалу ЧМ-2026

Орландо Хиль признан лучшим игроком матча Парагвай — Франция
5 Июля 05:20
ЧМ-2026

Орландо Хиль признан лучшим игроком матча Парагвай — Франция

26-летний голкипер записал на свой счет четыре сэйва
ЧМ-2026: Норвегия обыграла Бразилию и вышла в 1/4 финала - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
02:10
ЧМ-2026

ЧМ-2026: Норвегия обыграла Бразилию и вышла в 1/4 финала - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

"Викинги" сыграют против победителя матча Мексика — Англия
Семья поддержала футболиста Кабо-Верде после поражения от Аргентины - ВИДЕО
4 Июля 12:53
ЧМ-2026

Семья поддержала футболиста Кабо-Верде после поражения от Аргентины - ВИДЕО

Нуну да Кошта не смог сдержать слез после вылета с ЧМ-2026