Каземиро: "Мы разочаровали всех бразильцев"

Полузащитник сборной Бразилии по футболу Каземиро поделился эмоциями после вылета команды с ЧМ-2026.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на инсайдера Фабрицио Романо, бразильский футболист тяжело воспринял поражение от Норвегии (1:2) в 1/8 финала.

"Это сложно. Сейчас я хочу быть только со своей семьей. Мы сделали все, что могли, но не осуществили свою мечту. Мы разочаровали всех бразильцев. Мы навсегда останемся поколением, которое не выиграло чемпионат мира", — сказал Каземиро.

Напомним, сборная Бразилии проиграла Норвегии (1:2) и завершила выступление на чемпионате мира.

В составе норвежской команды дубль оформил Эрлинг Холанд. Единственный гол Бразилии забил Неймар, реализовавший пенальти.

В четвертьфинале сборная Норвегии сыграет с Англией.