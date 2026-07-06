Инфантино рассказал о звонке Трампа из-за скандала с Балогуном

Президент ФИФА Джанни Инфантино прокомментировал решение о приостановке дисквалификации нападающего сборной США Фоларин Балогун, благодаря которому форвард сможет сыграть в матче 1/8 финала чемпионата мира-2026 против Бельгии.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на журналиста Бена Джейкобса, глава мирового футбола подчеркнул, что решения по дисциплинарным вопросам принимаются исключительно независимыми судебными органами ФИФА.

"Я ознакомился с комментариями общественности по поводу решения независимого Дисциплинарного комитета ФИФА относительно дисквалификации Фоларина Балогуна и хотел бы еще раз подчеркнуть основополагающий принцип управления ФИФА.

Судебные органы ФИФА независимы. Они действуют автономно, применяют Дисциплинарный кодекс ФИФА и принимают решения по делам на основании действующих правил и конкретных обстоятельств. Их независимость имеет важное значение для доверия и целостности футбола, и это всегда должно уважаться", - заявил Инфантино.

Президент ФИФА также подтвердил, что обсуждал ситуацию с президентом США Дональдом Трампом, однако подчеркнул, что не мог повлиять на ход разбирательства.

"Да, я регулярно обсуждаю вопросы, связанные с чемпионатом мира, с президентом Соединенных Штатов, и по этому вопросу мне звонил президент Дональд Трамп, так же как и главы государств, правительственные чиновники, представители футбольного сообщества и руководители предприятий по самым разным вопросам. Во время нашего разговора я объяснил, что ведется судебный процесс с участием независимых судебных органов ФИФА и что дело будет рассмотрено компетентными органами в установленном порядке. Так работает система ФИФА, и это принцип, которого я всегда буду придерживаться", - отметил глава организации.

Инфантино признал, что не всегда согласен с решениями дисциплинарных органов, однако неизменно уважает их независимость.

"Я читаю решения Дисциплинарного комитета ФИФА, когда они выносятся. Иногда они меня удивляют. Иногда я с ними согласен, а иногда - нет.

Однако я всегда уважаю эти решения и автономию органов, которые их принимают. Нравится нам лично то или иное решение или нет - не имеет значения. Уважение к независимым институтам и верховенству права - вот что защищает целостность наших соревнований и авторитет ФИФА в любое время", - заключил Инфантино.

Напомним, решение о допуске Балогуна к матчу с Бельгией вызвало широкий общественный резонанс и стало предметом критики со стороны УЕФА, которая ранее выступила с официальным заявлением, поставив под сомнение правомерность такого решения.