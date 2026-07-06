Празднование обернулось операцией: сборная Англии потеряла полузащитника до конца ЧМ-2026

Полузащитник сборной Англии Джордан Хендерсон больше не сыграет на чемпионате мира-2026 из-за травмы, полученной после победного матча с Мексикой.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на The Athletic, 35-летний футболист получил повреждение сразу после встречи 1/8 финала, в которой англичане одержали победу со счетом 3:2 и вышли в четвертьфинал.

По информации источника, во время празднования успеха Хендерсон пытался перелезть через рекламный щит, однако неудачно приземлился на руку. В результате игрок получил серьезную травму запястья, которая потребует хирургического вмешательства.

В настоящее время полузащитник находится в одной из больниц Мехико, где готовится к операции. Вместе с ним остается представитель медицинского штаба сборной Англии.

Ожидается, что после операции Хендерсон уже не сможет помочь своей команде на нынешнем чемпионате мира.

На турнире в США, Канаде и Мексике опытный полузащитник принял участие лишь в одном матче, выйдя на замену во встрече третьего тура группового этапа против Панамы (2:0). Эта игра стала для него 90-й в составе национальной команды.

В четвертьфинале чемпионата мира сборная Англии встретится с Норвегией.