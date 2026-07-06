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Тренер Мексики оскорбил футболиста Англии во время матча ЧМ-2026

ЧМ-2026
Новости
6 Июля 2026 18:59
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Тренер Мексики оскорбил футболиста Англии во время матча ЧМ-2026

Главный тренер сборной Мексики Хавьер Агирре оказался в центре внимания после скандального эпизода во время матча 1/8 финала чемпионата мира-2026 против Англии.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Mundo Deportivo, мексиканский специалист в оскорбительной форме обратился к вингеру английской сборной Энтони Гордону.

Инцидент произошел на 26-й минуте встречи сразу после паузы на водопой. Агирре окликнул футболиста, находившегося рядом с технической зоной, после чего выкрикнул: "Гордон, иди *****!", а затем рассмеялся.

Примечательно, что сам английский игрок не стал вступать в конфликт и лишь улыбнулся в ответ.

Матч завершился победой Англии со счетом 3:2. Команда Томаса Тухеля с 54-й минуты играла в меньшинстве после удаления защитника Джарелла Куансы, однако сумела удержать преимущество и выйти в четвертьфинал чемпионата мира.

Теперь сборная Англии в борьбе за выход в полуфинал встретится с Норвегией.

İdman.Biz
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