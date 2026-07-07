7 Июля 2026
RU

Бельгия пригрозила обратиться в CAS из-за допуска Балогуна к матчу ЧМ-2026

ЧМ-2026
Новости
7 Июля 2026 04:20
15
Бельгия пригрозила обратиться в CAS из-за допуска Балогуна к матчу ЧМ-2026

Королевская бельгийская футбольная ассоциация намерена обратиться в Спортивный арбитражный суд (CAS), если нападающий сборной США Фоларин Балогун примет участие в матче 1/8 финала чемпионата мира-2026 против Бельгии.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на HLN, бельгийская сторона по-прежнему считает неправомерным решение ФИФА о временной приостановке дисквалификации американского форварда до завершения рассмотрения апелляции.

По информации источника, если Балогун выйдет на поле, бельгийская федерация незамедлительно подаст иск в CAS.

Бельгийцы намерены потребовать признать участие футболиста незаконным, присудить сборной США техническое поражение, а в случае подтверждения нарушения регламента - исключить американскую команду из дальнейшего участия в чемпионате мира.

Напомним, ранее Апелляционный комитет ФИФА отклонил жалобу бельгийской стороны и подтвердил право Балогуна сыграть в матче 1/8 финала. Это решение уже вызвало широкий резонанс в футбольном сообществе.

Матч США - Бельгия состоится в ночь на 7 июля.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Хорватия подала официальную жалобу в ФИФА после вылета с ЧМ-2026
03:57
ЧМ-2026

Хорватия подала официальную жалобу в ФИФА после вылета с ЧМ-2026

Федерация требует объяснить использование VAR в матче против Португалии

Федерация футбола Франции подала заявление в прокуратуру из-за оскорблений Мбаппе
03:15
ЧМ-2026

Федерация футбола Франции подала заявление в прокуратуру из-за оскорблений Мбаппе

Французская сторона намерена добиваться уголовного преследования сенатора Парагвая за расистские высказывания

Англия готовит апелляцию после решения ФИФА по Балогуну
02:47
ЧМ-2026

Англия готовит апелляцию после решения ФИФА по Балогуну

Прецедент с форвардом сборной США способен повлиять на дело Джарелла Куансы
Роналду установил антирекорд чемпионатов мира
02:00
ЧМ-2026

Роналду установил антирекорд чемпионатов мира

Португалец стал лидером по ударам без единого созданного момента для партнеров
Определились пять участников четвертьфинала ЧМ-2026
01:50
ЧМ-2026

Определились пять участников четвертьфинала ЧМ-2026

Испания выбила Португалию и продолжит борьбу за титул
Родри признан лучшим игроком матча Португалия - Испания
01:47
ЧМ-2026

Родри признан лучшим игроком матча Португалия - Испания

Хавбек провел всю встречу и помог испанцам выйти в четвертьфинал ЧМ-2026

Самое читаемое

Кто ближе всего к полуфиналу чемпионата мира? - АНАЛИТИКА
4 Июля 09:54
ЧМ-2026

Кто ближе всего к полуфиналу чемпионата мира? - АНАЛИТИКА - ВИДЕО

Редакция İdman.Biz разбирает все пары 1/8 финала и возможные супервстречи на пути к финалу ЧМ-2026

Орландо Хиль признан лучшим игроком матча Парагвай — Франция
5 Июля 05:20
ЧМ-2026

Орландо Хиль признан лучшим игроком матча Парагвай — Франция

26-летний голкипер записал на свой счет четыре сэйва
ЧМ-2026: Норвегия обыграла Бразилию и вышла в 1/4 финала - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
6 Июля 02:10
ЧМ-2026

ЧМ-2026: Норвегия обыграла Бразилию и вышла в 1/4 финала - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

"Викинги" сыграют против победителя матча Мексика — Англия
Семья поддержала футболиста Кабо-Верде после поражения от Аргентины - ВИДЕО
4 Июля 12:53
ЧМ-2026

Семья поддержала футболиста Кабо-Верде после поражения от Аргентины - ВИДЕО

Нуну да Кошта не смог сдержать слез после вылета с ЧМ-2026