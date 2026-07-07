Бельгия пригрозила обратиться в CAS из-за допуска Балогуна к матчу ЧМ-2026

Королевская бельгийская футбольная ассоциация намерена обратиться в Спортивный арбитражный суд (CAS), если нападающий сборной США Фоларин Балогун примет участие в матче 1/8 финала чемпионата мира-2026 против Бельгии.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на HLN, бельгийская сторона по-прежнему считает неправомерным решение ФИФА о временной приостановке дисквалификации американского форварда до завершения рассмотрения апелляции.

По информации источника, если Балогун выйдет на поле, бельгийская федерация незамедлительно подаст иск в CAS.

Бельгийцы намерены потребовать признать участие футболиста незаконным, присудить сборной США техническое поражение, а в случае подтверждения нарушения регламента - исключить американскую команду из дальнейшего участия в чемпионате мира.

Напомним, ранее Апелляционный комитет ФИФА отклонил жалобу бельгийской стороны и подтвердил право Балогуна сыграть в матче 1/8 финала. Это решение уже вызвало широкий резонанс в футбольном сообществе.

Матч США - Бельгия состоится в ночь на 7 июля.