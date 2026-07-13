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Президент Бразилии назвал позором поведение игроков после вылета с ЧМ-2026

ЧМ-2026
Новости
13 Июля 2026 23:22
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Президент Бразилии назвал позором поведение игроков после вылета с ЧМ-2026

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва раскритиковал игроков национальной команды после вылета с чемпионата мира 2026 года.

Как сообщает İdman.Biz, глава государства остался недоволен тем, что почти все футболисты не вернулись на родину вместе с делегацией сборной.

"Делегация уехала с огромным количеством людей, а вернулась практически пустой. Почти никого не было в самолете сборной. Люди, какой позор. В самолете находился только один игрок. Если бы команда выиграла, здесь бы все танцевали", - приводит слова Лулы да Силвы UOL Esporte.

Единственным футболистом, вернувшимся в Бразилию вместе с делегацией, стал защитник "Фламенго" Данило.

Сборная Бразилии завершила выступление на ЧМ-2026 в 1/8 финала, уступив Норвегии со счетом 1:2.

Эрлинг Холанд оформил дубль, а единственный мяч бразильской команды на 90+10-й минуте забил Неймар.

Этот результат стал худшим для сборной Бразилии на чемпионатах мира в XXI веке.

İdman.Biz
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