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Холанд вернулся с ЧМ-2026 с енотом и бутылкой в лапах - ФОТО

ЧМ-2026
Новости
13 Июля 2026 23:59
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Холанд вернулся с ЧМ-2026 с енотом и бутылкой в лапах

Нападающий сборной Норвегии Эрлинг Холанд привлек внимание необычным сувениром после возвращения команды с чемпионата мира 2026 года.

Как сообщает İdman.Biz, футболист сошел с самолета в аэропорту Гардермуэн с чучелом енота, державшим в лапах стеклянную бутылку. Фотографии Холанда с необычной ручной кладью быстро распространились в социальных сетях.

По информации норвежских СМИ, форвард приобрел чучело во время пребывания в США. Покупка была сделана в магазине Wild Bill's Western Store в Далласе, где Холанд также приобрел ковбойскую шляпу и обувь. Стоимость сувенира составила около 750 долларов.

Ранее Холанд уже демонстрировал свою любовь к подобным предметам, публикуя в социальных сетях фотографии коллекции чучел белок.

Сборная Норвегии вернулась домой после исторического выступления на ЧМ-2026. Команда дошла до четвертьфинала, где уступила Англии в дополнительное время со счетом 1:2. Это стало лучшим результатом норвежской мужской сборной на чемпионатах мира.

İdman.Biz
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