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Более пяти километров без бега: Месси вошел в историю чемпионатов мира

ЧМ-2026
Новости
14 Июля 2026 01:34
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Более пяти километров без бега: Месси вошел в историю чемпионатов мира

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси установил необычный рекорд чемпионата мира 2026 года.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на статистический сервис Opta, 39-летний футболист прошел пешком 5,3 километра в четвертьфинальном матче со Швейцарией, завершившемся победой аргентинцев со счетом 3:1.

Таким образом, Месси улучшил собственный показатель на турнире. В матче 1/16 финала против Кабо-Верде, который Аргентина выиграла со счетом 3:2, форвард прошел пешком 5,2 километра.

Месси стал первым нападающим в истории чемпионатов мира, преодолевшим пешком не менее пяти километров за одну игру.

В шести матчах ЧМ-2026 капитан сборной Аргентины забил восемь голов и отдал две результативные передачи.

İdman.Biz
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