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Дешам: "Испания - настоящий фаворит ЧМ-2026"

ЧМ-2026
Новости
14 Июля 2026 00:58
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Дешам: "Испания - настоящий фаворит ЧМ-2026"

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам поделился ожиданиями от полуфинального матча чемпионата мира 2026 года против Испании.

Как сообщает İdman.Biz, французский специалист назвал команду Луиса де ла Фуэнте фаворитом предстоящего противостояния и отметил, что хорошо знаком с возможностями соперника.

"Мы хорошо знаем Испанию. Это действующий чемпион Европы. Прошлым летом мы играли с ними в полуфинале Лиги наций. Перед чемпионатом мира фаворитами называли нас, но сейчас Испания - настоящий фаворит", - сказал Дешам в комментарии, опубликованном Федерацией футбола Франции.

По мнению наставника "трехцветных", успешные результаты последних лет создают дополнительное давление на испанскую сборную.

"Все, чего они добились, усиливает давление на них. Хотя в последнем финале Лиги наций испанцы уступили Португалии, это великолепная команда с большим количеством сильных сторон", - добавил специалист.

Франция вышла в полуфинал после победы над Марокко со счетом 2:0. Испания на предыдущей стадии обыграла Бельгию - 2:1.

Полуфинальный матч ЧМ-2026 состоится 14 июля на стадионе в Далласе и начнется в 23:00 по бакинскому времени.

İdman.Biz
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