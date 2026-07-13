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Эльмар Бахшиев: "Каждая из четырех сборных способна стать чемпионом мира"

ЧМ-2026
Новости
13 Июля 2026 17:56
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Эльмар Бахшиев: "Каждая из четырех сборных способна стать чемпионом мира"

Бывший главный тренер футбольного клуба "Араз-Нахчыван" Эльмар Бахшиев считает, что каждая из четырех сборных, вышедших в полуфинал чемпионата мира-2026, способна завоевать "золото".

"В полуфинале представлены три европейские команды. Это показывает, что футбол на Старом континенте продолжает развиваться. Однако все четыре сборные способны стать чемпионами мира", - цитирует Бахшиева report.az.

45-летний специалист отметил, что заранее определить участников решающего матча практически невозможно.

"Последние матчи чемпионата мира показали, что сейчас нельзя однозначно назвать какую-либо команду фаворитом. Думаю, в финал выйдут те сборные, которым больше повезет. Поскольку силы соперников примерно равны, важную роль сыграют психологическое состояние и фактор удачи", - добавил он.

Напомним, в полуфиналах ЧМ-2026 Франция сыграет с Испанией 14 июля, а Англия встретится с Аргентиной 15 июля. Финал турнира состоится 19 июля.

İdman.Biz
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