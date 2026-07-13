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Родри дал совет Ямалю перед полуфиналом ЧМ-2026

ЧМ-2026
Новости
13 Июля 2026 14:43
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Родри дал совет Ямалю перед полуфиналом ЧМ-2026

Полузащитник сборной Испании Родри поделился мнением об игре Ламина Ямаля накануне полуфинала чемпионата мира-2026 против Франции.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на FOX Sports, хавбек поддержал слова главного тренера испанцев Луиса де ла Фуэнте, который ранее призвал 19-летнего футболиста сохранять больше спокойствия во время матчей.

"Тренер вчера сказал, что Ламину нужно быть спокойнее. Иногда он слишком стремится что-то доказать. Ему необходимо научиться контролировать это волнение", - отметил Родри.

Полузащитник "Манчестер Сити" подчеркнул, что именно страсть к футболу делает Ямаля особенным.

"Он чрезвычайно важен для нас как с мячом, так и без него. Это очень умный футболист. Не стоит забывать, что ему всего 19 лет. Иногда нам просто нужно немного успокоить его, потому что футбол течет у него в крови. Ему нужен лишь подходящий момент, чтобы показать весь свой талант", - сказал Родри.

Испанец также высоко оценил прогресс партнера по сборной.

"В его возрасте я даже не играл на самом высоком уровне и, вероятно, еще не был профессиональным футболистом. Он уже очень зрелый игрок. Конечно, есть аспекты, в которых ему еще нужно прибавлять, особенно в понимании различных игровых ситуаций. Это совершенно нормально. Он внимательно слушает, всегда хочет учиться и уже стал одним из лучших на своей позиции", - добавил полузащитник.

Напомним, на чемпионате мира-2026 Ямаль забил один гол в четырех матчах. В полуфинале турнира сборная Испании сыграет с Францией.

İdman.Biz
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