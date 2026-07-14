Президент Бразилии посоветовал Анчелотти подписать контракт с роботом

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва иронично обратился к главному тренеру национальной сборной по футболу Карло Анчелотти после вылета команды с Чемпионата мира-2026.

Как сообщает İdman.Biz, во время посещения Технологического института Мауа в Сан-Каэтану-ду-Сул глава государства предложил включить в состав сборной одного из созданных студентами роботов.

"Этот парень создал очень агрессивного робота. Он похож на Мбаппе или Холанда. Я сказал Анчелотти: если хочешь, подпиши с ним контракт. Этот робот может помочь Бразилии выиграть чемпионат мира", - пошутил Лула.

Президент также раскритиковал футболистов за то, что после вылета с турнира только Данило вернулся в Бразилию чартерным рейсом конфедерации вместе с тренерским штабом и сотрудниками делегации.

Сборная Бразилии завершила выступление на Чемпионате мира-2026 после поражения от Норвегии со счетом 1:2 в 1/8 финала. Контракт Анчелотти с Бразильской конфедерацией футбола рассчитан до окончания чемпионата мира 2030 года.