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Матч "Нью-Сейнтс" - "Сабах" покажет CBC Sport

ЧМ-2026
Новости
14 Июля 2026 17:46
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Матч "Нью-Сейнтс" - "Сабах" покажет CBC Sport

Футбольный матч между "Нью-Сейнтс" и "Сабахом" будет показан в прямом эфире телеканала CBC Sport.

Как сообщает İdman.Biz, ответная встреча первого квалификационного раунда Лиги чемпионов начнется сегодня в 21:30 по бакинскому времени.

Ранее в ряде СМИ появилась информация о том, что матч не будет транслироваться по телевидению. Позднее стало известно, что болельщики смогут посмотреть игру в прямом эфире CBC Sport.

Первая встреча команд, состоявшаяся неделю назад в Баку, завершилась победой "Сабаха" со счетом 2:0.

İdman.Biz
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