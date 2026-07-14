Матч "Нью-Сейнтс" - "Сабах" покажет CBC Sport

Футбольный матч между "Нью-Сейнтс" и "Сабахом" будет показан в прямом эфире телеканала CBC Sport.

Как сообщает İdman.Biz, ответная встреча первого квалификационного раунда Лиги чемпионов начнется сегодня в 21:30 по бакинскому времени.

Ранее в ряде СМИ появилась информация о том, что матч не будет транслироваться по телевидению. Позднее стало известно, что болельщики смогут посмотреть игру в прямом эфире CBC Sport.

Первая встреча команд, состоявшаяся неделю назад в Баку, завершилась победой "Сабаха" со счетом 2:0.