За счет чего Испания вышла в финал ЧМ-2026? - АНАЛИТИКА İDMAN.BİZ

Сборная Испании стала первым финалистом чемпионата мира-2026 по футболу, победив Францию со счетом 2:0 в полуфинальном матче.

Как сообщает İdman.Biz, встреча на стадионе AT&T в Далласе превратилась не столько в яркую перестрелку двух звездных атак, сколько в демонстрацию испанской зрелости. Команда Луиса де ла Фуэнте лучше распорядилась своими моментами, выиграла ключевую борьбу в центре поля и практически лишила пространства главную звезду соперника Килиана Мбаппе.

Героем первого тайма стал Ламин Ямаль. На 22-й минуте 19-летний вингер ворвался в штрафную и вынудил Люку Диня нарушить правила. Микель Оярсабаль уверенно реализовал пенальти, забив свой пятый мяч на турнире, — 1:0.

Этот эпизод изменил весь характер встречи. До полуфинала ни Франция, ни Испания ни разу не уступали по ходу матчей ЧМ-2026. Теперь французам впервые пришлось отходить от привычного сценария и вскрывать организованную оборону соперника.

Франция потеряла Салиба и контроль над матчем

Команда Дидье Дешама начала встречу с Мбаппе, Усманом Дембеле и Брэдли Барколя в атакующей линии, рассчитывая на скорость и игру в переходных фазах. Однако Испания не позволила французам регулярно разбегаться на свободном пространстве.

Ситуацию для Франции осложнила травма Вильяма Салиба. Центральный защитник был вынужден покинуть поле примерно после получаса игры, из-за чего Дешаму пришлось перестраивать оборону еще до перерыва.

Испанцы при этом не стали безрассудно атаковать большими силами. Родри, Фабиан Руис и Дани Ольмо контролировали темп, а фланговые защитники выбирали моменты для подключений, не оставляя Мбаппе и Дембеле постоянных коридоров для контратак.

Франция владела мячом и пыталась повысить интенсивность, но ее атаки слишком часто завершались дальними передачами, навесами или индивидуальными попытками. Мбаппе регулярно получал мяч вдали от ворот и был вынужден обыгрывать сразу нескольких соперников.

Испания же действовала компактно: центральные защитники не выдергивались из линии, опорная зона перекрывала передачи между линиями, а Марк Кукурелья получал постоянную помощь при сдерживании французского капитана.

Порро нанес решающий удар

После перерыва Дешам попытался изменить игру заменами и сделать действия Франции более агрессивными. Но именно Испания нанесла второй удар.

На 58-й минуте Дани Ольмо поддержал атаку и вывел на ударную позицию Педро Порро. Правый защитник точно завершил комбинацию, увеличив преимущество испанцев — 2:0.

Этот гол стал отражением главного различия между командами. Франция пыталась создавать опасность преимущественно за счет индивидуального мастерства своих нападающих, тогда как Испания вскрыла оборону соперника коллективной комбинацией, в которой участвовали футболисты нескольких линий.

После второго пропущенного мяча французы окончательно раскрылись. Мбаппе получил несколько возможностей для удара, однако испанская оборона либо блокировала попытки капитана, либо вынуждала его завершать атаки из неудобных положений.

Особенно показателен был эпизод, когда Кукурелья заблокировал удар Мбаппе в заключительной части встречи. Испанцы не просто удерживали счет — они сохраняли концентрацию и продолжали выигрывать важнейшие единоборства около собственной штрафной.

Франция завершала игру в состоянии заметного раздражения. Мбаппе получил желтую карточку, а многочисленные замены Дешама не помогли вернуть команде прежнюю остроту.

Испания победила не владением, а балансом

Эту победу было бы слишком просто объяснить привычным испанским контролем мяча. Главное преимущество команды де ла Фуэнте заключалось в балансе.

Испания умела ускоряться, когда перед ней появлялось пространство, но не превращала матч в открытую игру. Она высоко встречала Францию отдельными отрезками, а после потери мяча быстро собиралась в компактный блок.

В результате Мбаппе, Дембеле и Барколя редко получали возможность атаковать разреженную оборону. Французам пришлось вести позиционное наступление — именно тот тип игры, который традиционно вызывает у команды Дешама больше сложностей.

Испания также выиграла важнейший психологический поединок. После первого гола команда не отошла к своим воротам и не позволила Франции почувствовать, что давление обязательно принесет результат. Даже в наиболее сложные отрезки испанцы сохраняли структуру и продолжали искать возможности для второго мяча.

Ямаль снова оказался сильнее команды Мбаппе

Противостояние Ламина Ямаля и Килиана Мбаппе считалось одной из главных афиш полуфинала. Француз приехал на игру с восемью голами и претендовал на звание лучшего бомбардира турнира. Ямаль к этому моменту забил лишь однажды, но его влияние на игру Испании невозможно оценивать исключительно количеством мячей. Перед полуфиналом футболисты встречались друг с другом уже десять раз на клубном и международном уровнях.

Именно действие Ямаля привело к первому голу. Молодой испанец заставлял Диня действовать осторожнее, растягивал оборону Франции и создавал пространство для подключений Порро и Ольмо.

Мбаппе же впервые на нынешнем чемпионате мира покинул поле без возможности изменить результат важнейшего матча. Испания доказала, что нейтрализовать даже самого результативного футболиста турнира можно не персональной опекой, а коллективной организацией.

Третья подряд победа Испании над Францией

Испания продолжила успешную серию в матчах с французами на крупнейших турнирах.

В полуфинале Евро-2024 испанцы победили Францию со счетом 2:1 и впоследствии стали чемпионами Европы. В полуфинале Лиги наций-2025 команда де ла Фуэнте выиграла уже 5:4. Теперь Испания оказалась сильнее соперника и на чемпионате мира.

Таким образом, французам третий раз подряд не удалось пройти Испанию в решающем матче крупного турнира.

Особенно болезненным поражение стало для Дидье Дешама. Франция рассчитывала выйти в третий подряд финал чемпионата мира после победы в 2018 году и поражения от Аргентины в 2022-м. Однако впервые с 2014 года французская команда завершит мировое первенство за пределами главного матча.

Испания, напротив, вернулась в финал спустя 16 лет. Свой первый и пока единственный титул чемпиона мира "Красная фурия" завоевала в 2010 году, обыграв Нидерланды благодаря голу Андреса Иньесты в дополнительное время.

От эффектного футбола — к чемпионской зрелости

Испания на протяжении последних лет ассоциировалась с молодостью, высоким прессингом и смелой атакой. Но матч против Франции показал, что эта команда уже умеет побеждать по-чемпионски.

Она не пыталась постоянно демонстрировать преимущество, не превращала контроль мяча в самоцель и не позволила сопернику втянуть себя в хаотичную игру.

Оярсабаль реализовал пенальти, Порро завершил одну из лучших комбинаций матча, а оборона сделала остальное. Испания выдержала давление самой результативной атаки турнира и впервые оставила Францию без забитого мяча на ЧМ-2026.

До полуфинала французы забили 16 голов, а Мбаппе и Дембеле на двоих отличились 13 раз. Однако против испанского блока команда Дешама не смогла использовать ни скорость, ни глубину состава, ни индивидуальное мастерство своих звезд.

Теперь Испании остается сделать последний шаг. В финале 19 июля она встретится с победителем второго полуфинала между Аргентиной и Англией.

Против Аргентины испанцы получили бы символическое противостояние чемпионов Европы и Южной Америки, а также дуэль Ламина Ямаля и Лионеля Месси. Матч с Англией стал бы повторением финала Евро-2024, в котором Испания победила со счетом 2:1.

Но независимо от имени соперника Испания уже отправила важное послание: эта команда умеет не только играть красивее других. Она умеет контролировать риск, выдерживать давление и побеждать соперников, обладающих, возможно, более грозным набором звезд.

А именно такие команды чаще всего и становятся чемпионами мира.