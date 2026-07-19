ЧМ-2026: Англия обыграла Францию в матче за "бронзу" - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

Завершился матч за третье место на чемпионате мира по футболу 2026 года между сборными Франции и Англии. Команды играли на стадионе "Хард Рок" (Майами, Флорида, США). В качестве главного арбитра встречи выступил венесуэльский судья Хесус Валенсуэла. Победу со счетом 6:4 одержали англичане.
На третьей минуте счет в матче открыл полузащитник Англии Деклан Райс. На 18-й минуте защитник Эзри Конса забил второй гол англичан. На 37-й минуте вингер сборной Англии Букайо Сака сделал счет разгромным. На 45+1-й минуте Сака оформил дубль.
На 48-й минуте нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе отыграл один мяч. На 54-й минуте вингер Брэдли Баркола забил второй гол французов. На 66-й минуте Мбаппе оформил дубль и сократил отставание в счете до минимума. На 87-й минуте Сака оформил хет-трик, реализовав пенальти и забив пятый мяч своей команды. На 90+6-й минуте форвард Усман Дембеле забил четвертый гол Франции. На 90+8-й минуте полузащитник англичан Джуд Беллингем установил окончательный счет.
Сборная Англии стала бронзовым призером чемпионата мира. Французы заняли четвертое место. Победитель турнира определится в финальном матче между сборными Испании и Аргентины.
03:00
Англия вновь упрочила преимущество в матче с Францией.
Как сообщает İdman.Biz, на 90+8-й минуте забил Джуд Беллингем.
02:59
Франция вновь доводит до минимума разницу в счете в матче с Англией.
Как сообщает İdman.Biz, на 90+6-й минуте мяч в сетку ворот отправил Усман Дембеле.
02:50
Англия вновь упрочила преимущество в матче с Францией.
Как сообщает İdman.Biz, на 87-й минуте хет-трик оформил Букайо Сака.
02:32
Франция доводит до минимума разницу в счете в матче с Англией.
Как сообщает İdman.Biz, на 66-й минуте дублем отметился Килиан Мбаппе.
02:19
Франция сокращает отставание в матче с Англией.
Как сообщает İdman.Biz, на 54-й минуте второй мяч "трехцветных" забил Брэдли Баркола.
02:12
Франция сокращает отставание в матче с Англией.
Как сообщает İdman.Biz, на 48-й минуте мяч забил Килиан Мбаппе.
01:47
Англия продолжает громить Францию в матче за "бронзу".
Как сообщает İdman.Biz, на 45+1-й минуте дублем отметился Букайо Сака.
01:39
Англия громит Францию в матче за "бронзу".
Как сообщает İdman.Biz, на 37-й минуте третий мяч "трех львов" забил Букайо Сака.
01:19
Англия упрочила преимущество в матче с Францией.
Как сообщает İdman.Biz, на 19-й минуте второй мяч "трех львов" забил Эзри Конса.
01:05
Англия выходит вперед в матче с Францией.
Как сообщает İdman.Biz, на 3-й минуте дальним ударом счет открыл Деклан Райс.
01:00
Стартовал матч за третье место чемпионата мира-2026 между сборными Франции и Англии.
Как сообщает İdman.Biz, встреча проходит на стадионе "Хард Рок".
09:53
Сборные Франции и Англии по футболу встретятся в матче за третье место чемпионата мира 2026 года.
Игра состоится в ночь с 18 на 19 июля на стадионе "Майами" и начнется в 01:00 по бакинскому времени.
Обе команды подходят к встрече после болезненных поражений в полуфиналах. Франция уступила Испании со счетом 0:2, а Англия проиграла Аргентине - 1:2, пропустив решающий мяч на второй компенсированной минуте.
Чемпионат мира-2026
Матч за третье место
19 июля
01:00. Франция - Англия.
В финале турнира сборная Испании сыграет с Аргентиной.