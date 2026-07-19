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ЧМ-2026: Англия обыграла Францию в матче за "бронзу" - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

ЧМ-2026
Новости
19 Июля 2026 03:06
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ЧМ-2026: Англия обыграла Францию в матче за "бронзу" - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

Завершился матч за третье место на чемпионате мира по футболу 2026 года между сборными Франции и Англии. Команды играли на стадионе "Хард Рок" (Майами, Флорида, США). В качестве главного арбитра встречи выступил венесуэльский судья Хесус Валенсуэла. Победу со счетом 6:4 одержали англичане.

На третьей минуте счет в матче открыл полузащитник Англии Деклан Райс. На 18-й минуте защитник Эзри Конса забил второй гол англичан. На 37-й минуте вингер сборной Англии Букайо Сака сделал счет разгромным. На 45+1-й минуте Сака оформил дубль.

На 48-й минуте нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе отыграл один мяч. На 54-й минуте вингер Брэдли Баркола забил второй гол французов. На 66-й минуте Мбаппе оформил дубль и сократил отставание в счете до минимума. На 87-й минуте Сака оформил хет-трик, реализовав пенальти и забив пятый мяч своей команды. На 90+6-й минуте форвард Усман Дембеле забил четвертый гол Франции. На 90+8-й минуте полузащитник англичан Джуд Беллингем установил окончательный счет.

Сборная Англии стала бронзовым призером чемпионата мира. Французы заняли четвертое место. Победитель турнира определится в финальном матче между сборными Испании и Аргентины.

03:00

Англия вновь упрочила преимущество в матче с Францией.

Как сообщает İdman.Biz, на 90+8-й минуте забил Джуд Беллингем.

02:59

Франция вновь доводит до минимума разницу в счете в матче с Англией.

Как сообщает İdman.Biz, на 90+6-й минуте мяч в сетку ворот отправил Усман Дембеле.

02:50

Англия вновь упрочила преимущество в матче с Францией.

Как сообщает İdman.Biz, на 87-й минуте хет-трик оформил Букайо Сака.

02:32

Франция доводит до минимума разницу в счете в матче с Англией.

Как сообщает İdman.Biz, на 66-й минуте дублем отметился Килиан Мбаппе.

02:19

Франция сокращает отставание в матче с Англией.

Как сообщает İdman.Biz, на 54-й минуте второй мяч "трехцветных" забил Брэдли Баркола.

02:12

Франция сокращает отставание в матче с Англией.

Как сообщает İdman.Biz, на 48-й минуте мяч забил Килиан Мбаппе.

01:47

Англия продолжает громить Францию в матче за "бронзу".

Как сообщает İdman.Biz, на 45+1-й минуте дублем отметился Букайо Сака.

01:39

Англия громит Францию в матче за "бронзу".

Как сообщает İdman.Biz, на 37-й минуте третий мяч "трех львов" забил Букайо Сака.

01:19

Англия упрочила преимущество в матче с Францией.

Как сообщает İdman.Biz, на 19-й минуте второй мяч "трех львов" забил Эзри Конса.

01:05

Англия выходит вперед в матче с Францией.

Как сообщает İdman.Biz, на 3-й минуте дальним ударом счет открыл Деклан Райс.

01:00

Стартовал матч за третье место чемпионата мира-2026 между сборными Франции и Англии.

Как сообщает İdman.Biz, встреча проходит на стадионе "Хард Рок".

09:53

Сборные Франции и Англии по футболу встретятся в матче за третье место чемпионата мира 2026 года.

Игра состоится в ночь с 18 на 19 июля на стадионе "Майами" и начнется в 01:00 по бакинскому времени.

Обе команды подходят к встрече после болезненных поражений в полуфиналах. Франция уступила Испании со счетом 0:2, а Англия проиграла Аргентине - 1:2, пропустив решающий мяч на второй компенсированной минуте.

Чемпионат мира-2026

Матч за третье место

19 июля

01:00. Франция - Англия.

В финале турнира сборная Испании сыграет с Аргентиной.

İdman.Biz
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