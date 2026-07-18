Джон Терри: "Поражение Англии на 100% лежит на Тухеле"

Бывший защитник сборной Англии по футболу Джон Терри возложил ответственность за поражение от Аргентины (1:2) в полуфинале чемпионата мира 2026 года на главного тренера Томаса Тухеля. Англия открыла счет благодаря голу Энтони Гордона на 55-й минуте, однако пропустила от Энцо Фернандеса на 85-й и Лаутаро Мартинеса на второй компенсированной минуте.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на подкаст Sports Uncensored, экс-футболист подверг резкой критике тактические решения и замены немецкого специалиста.

"Перед чемпионатом мира мы смотрели на Тухеля и говорили, что это именно тот человек, который нам нужен. Мы чувствовали, что Гарету Саутгейту не хватало способности принимать ключевые решения, например, в финале чемпионата Европы против Италии.

Но то, что я увидел в этом полуфинале, было, пожалуй, одним из худших примеров тактических решений и замен тренера на крупном турнире. Я глубоко разочарован, прежде всего самим Тухелем. При этом считаю, что футболисты заставили нас гордиться ими", - заявил Терри.

По его мнению, сборная Англии не демонстрировала выдающегося футбола на протяжении всего турнира, однако регулярно добивалась результата благодаря характеру и индивидуальному мастерству игроков.

"Согласен с Грэмом Сунессом: не думаю, что Англия великолепно играла на протяжении чемпионата мира. Но мы находили способы побеждать. Игроки проявляли характер, создавали голы буквально из ничего и возвращали команду в матчи.

Я крайне разочарован решениями тренера в полуфинале. Это на 100 процентов его вина", - добавил Терри.

Отметим, что Тухеля после встречи широко критиковали за переход к глубокой обороне и защитные замены. При этом сам специалист заявил, что не сожалеет о принятых решениях и действовал, опираясь на интуицию и опыт.