Кто станет лучшим футболистом ЧМ-2026? Опрос İDMAN.BİZ среди руководителей пресс-служб - ФОТО

Чемпионат мира по футболу 2026 года, который совместно принимают США, Канада и Мексика, приближается к завершению. Победитель главного футбольного турнира планеты определится 19 июля после финального матча между сборными Аргентины и Испании на стадионе "Метлайф" в Ист-Ратерфорде.

В преддверии решающей встречи İdman.Biz узнал мнение представителей спортивной общественности Азербайджана. Руководители пресс-служб спортивных организаций и известные футбольные комментаторы назвали лучшего игрока ЧМ-2026, а также поделились прогнозами на финал Аргентина - Испания.

Пресс-секретарь футбольного клуба "Габала" Эльнур Мамедли:

"На ЧМ-2026 трудно выделить только одного футболиста. Безусловно, необходимо отметить Лионеля Месси, который в 39 лет продолжает творить чудеса на поле и во второй раз подряд вывел Аргентину в финал чемпионата мира.

Также стоит назвать Килиана Мбаппе, забившего восемь мячей и находящегося среди лучших бомбардиров турнира, Эрлинга Холанда, внесшего большой вклад в успехи сборной Норвегии, футболистов Англии Джуда Беллингема и Харри Кейна, а также представителей вышедшей в финал Испании Ламина Ямаля и Унаи Симона.

Несмотря на это, мой выбор - Лионель Месси. Он демонстрирует невероятную волю и ведет команду от победы к победе, забив восемь голов и сделав четыре результативные передачи. На мой взгляд, именно Месси является лучшим футболистом этого чемпионата мира.

Предсказать исход финала крайне сложно. Испания производит впечатление более подготовленной команды, однако у аргентинцев сильнее ощущается желание победить. Они готовы бороться до конца и уже сумели совершить камбэки в двух матчах подряд.

Думаю, нас ждет очень интересный финал. Не исключено, что игра перейдет в дополнительное время или даже завершится серией пенальти".

Пресс-секретарь Федерации борьбы Азербайджана Сархан Мусалы:

"Признаюсь, из-за личных дел и позднего времени начала матчей этот чемпионат мира стал турниром, который я смотрел меньше всех предыдущих мундиалей. Большинство встреч видел только в обзорах.

Если бы Франция вышла в финал, я без колебаний назвал бы лучшим игроком турнира Килиана Мбаппе. В составе Испании мне сложно выделить кого-то одного. На мой взгляд, это самая коллективная и системная команда чемпионата мира. В ее успехах решающую роль играют не отдельные личности, а командная игра.

В Аргентине же явно выделяется Лионель Месси. Более того, считаю, что он выступает даже лучше, чем четыре года назад, когда аргентинцы стали чемпионами мира. Поэтому именно Месси является моим главным кандидатом на звание лучшего футболиста турнира.

Что касается финала, по общей картине Испания выглядит фаворитом. Однако характер аргентинцев и наличие в их составе мастеров высокого класса делают эту команду крайне опасной.

Если оценивать шансы в процентах, я бы отдал Испании преимущество 55 на 45. Мой прогноз на счет - 2:1 в пользу Испании".

Сотрудник отдела маркетинга и коммуникаций Федерации дзюдо Азербайджана Эльмар Рзалы:

"На мой взгляд, лучшим футболистом ЧМ-2026 однозначно является Лионель Месси. Несмотря на возраст, он сыграл исключительную роль в выходе Аргентины в финал.

Восемь голов и четыре результативные передачи на одном чемпионате мира - фантастический показатель. Но лидерство Месси и его способность вести команду за собой в 39 лет стоят даже выше этой статистики.

Думаю, чемпионом мира станет Аргентина. При этом Испания - чрезвычайно сильный соперник, поэтому в финале возможен любой результат".

Пресс-секретарь Федерации фехтования и бадминтона Азербайджана Кенан Хакимов:

"На данном этапе лучшим футболистом ЧМ-2026 я однозначно считаю Лионеля Месси. Высокая результативность, решающая роль в плей-офф и вклад в выход Аргентины в финал показывают, что именно он больше всех заслуживает эту награду.

Что касается финала, обе команды достойны чемпионства, и я оцениваю их шансы как равные. Тем не менее мой прогноз - победа Испании в дополнительное время".

Пресс-секретарь и руководитель отдела по связям с прессой Федерации баскетбола Азербайджана Санан Алиев:

"Мнения относительно лучшего футболиста ЧМ-2026 расходятся, хотя большинство выделяет Лионеля Месси. До полуфинала я считал, что Англия ближе к выходу в решающий матч, и даже писал об этом в социальной сети.

Противостояние Аргентины и Англии исторически имеет особое значение. Диего Марадона спустя годы рассказывал, что в 1986 году аргентинцы выходили на матч с англичанами с ощущением, будто мстят за молодых людей, погибших во время Фолклендской войны.

Я думал, что Месси не сможет повторить эту историю. Однако он вновь доказал, что остается одним из сильнейших футболистов мира, а возможно, и лучшим в истории.

При этом считаю, что решающую роль в полуфинале сыграли чрезмерно осторожные решения главного тренера Англии Томаса Тухеля. История показывает, что прагматичный футбол иногда приносит успех на чемпионатах мира, но на этот раз англичане не смогли извлечь из него пользу.

Мой выбор - Харри Кейн. Если бы Англия вышла в финал, думаю, он стал бы одним из главных, а возможно, и основным претендентом на звание лучшего игрока турнира и даже на "Золотой мяч".

Кейн объединяет в себе все качества современного нападающего, приносит пользу в разных зонах поля и связывает игру команды. Поэтому лучшим футболистом ЧМ-2026 я называю именно его.

В финале Испания, вероятно, снова будет больше контролировать мяч. Но Аргентина - единственная команда, способная предложить полноценную антитезу испанскому футболу.

Нас ждет очень интересный матч, однако Испания, на мой взгляд, все же на шаг ближе к победе. Фактор Родри также может оказаться решающим.

То, что после травмы он вновь выступает на столь высоком уровне, является хорошей новостью и для главного тренера сборной Испании Луиса де ла Фуэнте, и для всего испанского футбола. Думаю, действующий чемпион Европы теперь завоюет и титул чемпиона мира".

Известный футбольный комментатор Асиф Багиров:

"До начала чемпионата мира я больше всего хотел увидеть в финале именно Испанию и Аргентину. Причина проста: на протяжении многих лет я болел за "Барселону", в которой выступал Лионель Месси. Поэтому всегда с особой симпатией относился и к сборной Испании.

На предыдущих стадиях у меня обычно была команда, выхода которой в следующий раунд я хотел сильнее. Но финал - совершенно другая игра. Здесь прежде всего хочется, чтобы победил сильнейший.

При этом не буду скрывать, что в глубине души желаю Месси еще раз стать чемпионом мира.

Считаю, что независимо от исхода финала лучшим футболистом ЧМ-2026 будет признан Лионель Месси. Станет Аргентина чемпионом или нет, его выступление в 39 лет полностью заслуживает этой награды.

В истории футбола уже был похожий пример. На чемпионате мира 2006 года Зинедин Зидан получил красную карточку и был удален в финале, но все равно стал лучшим футболистом турнира. Поэтому считаю, что выступление Месси на этом мундиале достойно "Золотого мяча".

Когда карьера Лионеля Месси в сборной завершится, ему необходимо устроить проводы, соответствующие его значению для мирового футбола.

Мне даже хотелось бы увидеть специальный прощальный матч между сборными Аргентины и Португалии в честь Месси и Криштиану Роналду. Это стало бы достойным проявлением уважения к двум великим легендам мирового футбола".

Известный футбольный комментатор Шамсаддин Аббасов:

"Думаю, в финале победит Аргентина. На протяжении всего турнира команда демонстрировала невероятный бойцовский характер и неоднократно совершала камбэки. Такой характер является одним из важнейших условий для завоевания титула чемпиона мира.

Главное же заключается в том, что этого заслуживает Лионель Месси. Несмотря на возраст, он стал одним из самых ярких футболистов чемпионата мира и вновь показал игру, которая войдет в историю.

Лидерство Месси и его действия на поле стали одними из основных факторов выхода Аргентины в финал.

Именно поэтому я прогнозирую победу аргентинской сборной. Было бы символично и красиво для всего футбола, если бы Месси завершил этот чемпионат мира с титулом".

Пресс-секретарь Федерации альпинизма Азербайджана Фардин Исазаде:

"Честно говоря, я не слежу за футболом настолько внимательно. Мне ближе экстремальные виды спорта, поэтому было бы неправильно давать конкретную оценку ЧМ-2026 или делать прогноз.

Считаю, что по этому вопросу прежде всего должны высказываться футбольные специалисты. Я же могу только пожелать, чтобы в финале победила сильнейшая команда".

Пресс-секретарь Федерации волейбола Азербайджана, ветеран волейбола Шафаг Керимова:

"Я с интересом слежу за матчами чемпионата мира. Откровенно говоря, на турнире у меня не было команды, за которую я особенно болела. Старалась смотреть прежде всего самые интересные встречи.

На чемпионате мира много сильных футболистов. На мой взгляд, лучшим игроком турнира является Ламин Ямаль. Несмотря на молодость, он действует очень уверенно и производит хорошее впечатление.

Думаю, нас ждет интересный и напряженный финал. По моему прогнозу, чемпионом мира станет Испания".

Координатор по работе со СМИ Федерации гимнастики Азербайджана Сара Шукюрова:

"На мой взгляд, лучшим футболистом ЧМ-2026 является Лионель Месси. Несмотря на возраст, он продолжает вести команду за собой в решающие моменты и оказывать огромное влияние на игру. Это показывает, что Месси все еще остается одним из лучших футболистов мира, а возможно, и лучшим.

Что касается финала, моим фаворитом является Аргентина. Испания - очень сильная и дисциплинированная команда, однако аргентинцы обладают опытом больших матчей и футболистами, способными добиваться результата в решающие моменты.

Поэтому мой прогноз - победа Аргентины. Думаю, она выиграет с минимальным преимуществом в напряженной борьбе".