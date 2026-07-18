Трамп раскритиковал Тухеля и разобрал гол Аргентины

Президент США Дональд Трамп раскритиковал тактику главного тренера сборной Англии Томаса Тухеля в полуфинальном матче чемпионата мира 2026 года против Аргентины (1:2), сообщает İdman.Biz.

Англичане вели в счете до 85-й минуты, однако затем пропустили дважды. После гола Энтони Гордона команда отошла к своим воротам, а нападающий Харри Кейн был вынужден выполнять большой объем оборонительной работы.

"У Англии есть замечательный игрок. Я играл с ним в гольф, знаете? Харри - фантастический футболист. Думаю, тренер допустил ошибку, заставив его играть в обороне.

Они вышли вперед и превратили своего лучшего атакующего игрока в защитника. Это было необычно. Им следовало больше атаковать. Хотя что я понимаю в футболе и тренерской работе?" - сказал Трамп.

Президент США также поделился наблюдениями о голевой передаче Лионеля Месси на победный мяч Лаутаро Мартинеса.

"Я видел тот пас, который Месси сделал в концовке. Я разбираюсь в спорте и немного понимаю в футболе. Я смотрел на Месси, которого очень плотно опекали, а затем он внезапно оказался на правом фланге.

Вы понимаете, о чем я говорю? Я сразу это заметил, хотя никто об этом не говорил. Затем он отправил мяч в штрафную. Это было идеально. Великие игроки делают подобное снова и снова", - отметил он.

После рассуждений об аргентинце Трамп также упомянул Криштиану Роналду.

"Роналду - один из таких великих игроков. Отличный парень", - добавил президент США.

Отметим, что Тухель подвергся широкой критике после полуфинала за переход к глубокой обороне и защитные замены. Несмотря на это, немецкий специалист заявил, что не сожалеет о принятых решениях.