20 Июля 2026
RU

Трамп раскритиковал Тухеля и разобрал гол Аргентины

ЧМ-2026
Новости
18 Июля 2026 13:59
77
Трамп раскритиковал Тухеля и разобрал гол Аргентины

Президент США Дональд Трамп раскритиковал тактику главного тренера сборной Англии Томаса Тухеля в полуфинальном матче чемпионата мира 2026 года против Аргентины (1:2), сообщает İdman.Biz.

Англичане вели в счете до 85-й минуты, однако затем пропустили дважды. После гола Энтони Гордона команда отошла к своим воротам, а нападающий Харри Кейн был вынужден выполнять большой объем оборонительной работы.

"У Англии есть замечательный игрок. Я играл с ним в гольф, знаете? Харри - фантастический футболист. Думаю, тренер допустил ошибку, заставив его играть в обороне.

Они вышли вперед и превратили своего лучшего атакующего игрока в защитника. Это было необычно. Им следовало больше атаковать. Хотя что я понимаю в футболе и тренерской работе?" - сказал Трамп.

Президент США также поделился наблюдениями о голевой передаче Лионеля Месси на победный мяч Лаутаро Мартинеса.

"Я видел тот пас, который Месси сделал в концовке. Я разбираюсь в спорте и немного понимаю в футболе. Я смотрел на Месси, которого очень плотно опекали, а затем он внезапно оказался на правом фланге.

Вы понимаете, о чем я говорю? Я сразу это заметил, хотя никто об этом не говорил. Затем он отправил мяч в штрафную. Это было идеально. Великие игроки делают подобное снова и снова", - отметил он.

После рассуждений об аргентинце Трамп также упомянул Криштиану Роналду.

"Роналду - один из таких великих игроков. Отличный парень", - добавил президент США.

Отметим, что Тухель подвергся широкой критике после полуфинала за переход к глубокой обороне и защитные замены. Несмотря на это, немецкий специалист заявил, что не сожалеет о принятых решениях.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Килиан Мбаппе стал лучшим бомбардиром чемпионата мира-2026
02:54
ЧМ-2026

Килиан Мбаппе стал лучшим бомбардиром чемпионата мира-2026

Форвард забил 10 голов в 8 матчах на турнире
Защитник сборной Испании Кубарси признан лучшим молодым футболистом ЧМ-2026
02:52
ЧМ-2026

Защитник сборной Испании Кубарси признан лучшим молодым футболистом ЧМ-2026

19-летний футболист провел на турнире все восемь матчей без замен
Родри признали лучшим игроком чемпионата мира-2026
02:50
ЧМ-2026

Родри признали лучшим игроком чемпионата мира-2026

30-летний футболист в восьми матчах турнира не отметился результативными действиями
Вратарь сборной Испании Симон признан лучшим голкипером ЧМ-2026
02:49
ЧМ-2026

Вратарь сборной Испании Симон признан лучшим голкипером ЧМ-2026

Голкипер принял участие во всех восьми матчах испанцев
Эмилиано Мартинес установил рекорд по сэйвам в финальных матчах чемпионатов мира
02:18
ЧМ-2026

Эмилиано Мартинес установил рекорд по сэйвам в финальных матчах чемпионатов мира

Пожалуй, лучший в составе Аргентине в финале

Испания обыграла Аргентину и стала чемпионом мира - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
02:03
ЧМ-2026

Испания обыграла Аргентину и стала чемпионом мира - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

Единственный мяч на 106-й минуте забил Ферран Торрес
Перерыв в финале чемпионата мира по футболу продлился 27 минут
01:38
ЧМ-2026

Перерыв в финале чемпионата мира по футболу продлился 27 минут

В перерыве выступали Джастин Бибер, Мадонна, Шакира и поп-группа BTS

Самое читаемое

Жена Валентина Барко оскорбила Джуда Беллингема после конфликта футболистов
18 Июля 12:41
Мировой футбол

Жена Валентина Барко оскорбила Джуда Беллингема после конфликта футболистов

Ясмин Хауреги удалила первый пост, но продолжила защищать аргентинского футболиста

Испания - Аргентина: 16 главных фактов о финале ЧМ-2026 - ОБЗОР İDMAN.BİZ
19 Июля 15:02
ЧМ-2026

Испания - Аргентина: 16 главных фактов о финале ЧМ-2026 - ОБЗОР İDMAN.BİZ

Месси против Ямаля, ученик против учителя и шанс на историческую защиту титула
Испания обыграла Аргентину и стала чемпионом мира - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
02:03
ЧМ-2026

Испания обыграла Аргентину и стала чемпионом мира - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

Единственный мяч на 106-й минуте забил Ферран Торрес
Франция – Англия: ненужная "бронза", прощание Дешама и борьба за историю – ОБЗОР İDMAN.BİZ
18 Июля 16:27
ЧМ-2026

Франция – Англия: ненужная "бронза", прощание Дешама и борьба за историю – ОБЗОР İDMAN.BİZ

В матчах за третье место на чемпионатах мира по футболу еще ни разу не пробивалась серия пенальти