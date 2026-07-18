Возинья: "Даже с миллионами подписчиков я не изменюсь"

Вратарь сборной Кабо-Верде по футболу Возинья заявил, что популярность, обрушившаяся на него после чемпионата мира 2026 года, не изменит его характер.

Как сообщает İdman.Biz, опытный голкипер поблагодарил болельщиков за поддержку и выразил надежду, что успех национальной команды принесет пользу всей стране.

"Моя жизнь изменилась, но я должен оставаться тем человеком, которым был всегда. Я не изменюсь только потому, что теперь у меня миллионы подписчиков в социальных сетях.

Я благодарен всем болельщикам за любовь, которую они проявили к моей стране и лично ко мне. Мы все счастливы тем, чего добились. Надеюсь, произошедшее принесет пользу Кабо-Верде", - сказал Возинья.

Популярность вратаря резко выросла после матча группового этапа чемпионата мира против Испании, завершившегося со счетом 0:0. За несколько недель число подписчиков Возиньи увеличилось с нескольких десятков тысяч до миллионов.

На момент публикации за его страницей в социальной сети следили около 29,3 млн пользователей. По этому показателю Возинья стал самым популярным действующим вратарем мира.

Сборная Кабо-Верде впервые в истории приняла участие в финальной стадии чемпионата мира. Команда вышла в плей-офф, где в 1/16 финала уступила действующему чемпиону мира Аргентине со счетом 2:3.