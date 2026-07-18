Лионель Скалони: "Месси - сама история, он легенда"

Главный тренер сборной Аргентины по футболу Лионель Скалони высоко оценил роль Лионеля Месси после выхода команды в финал чемпионата мира 2026 года.

Как сообщает İdman.Biz, специалист назвал 39-летнего нападающего живой легендой мирового футбола.

"Он - сама история. Легенда. Выйти в финал чемпионата мира в 39 лет - это невероятно. Нужно наслаждаться им, пока все это происходит", - сказал Скалони.

Наставник аргентинской команды также вспомнил Диего Марадону.

"Нам не хватает Диего Марадоны, потому что его уже нет с нами. Но Месси по-прежнему рядом. Он - история, он - легенда. Вместе с этой группой людей, подаривших нам прекрасные годы, мы всегда будем его помнить", - отметил специалист.

Сборная Аргентины вышла в финал ЧМ-2026, победив Англию со счетом 2:1. В решающем матче команда Скалони сыграет с Испанией.