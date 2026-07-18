Джанни Инфантино: "ЧМ-2026 - лучший в истории"

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино назвал чемпионат мира 2026 года лучшим в истории.

Как сообщает İdman.Biz, глава организации высоко оценил масштаб турнира, атмосферу на стадионах и интерес болельщиков по всему миру.

"Финал будет похож на фейерверк. Это будет невероятно. Мир остановится, и три миллиарда человек увидят, чем завершится чемпионат мира. Турнир получается совершенно потрясающим, уникальным и невероятным. Здесь лучшие игроки, лучшие команды, заполненные стадионы и настоящий праздник", - сказал Инфантино.

По его словам, ЧМ-2026 превзошел даже самые смелые ожидания организаторов.

"Мир останавливается и смотрит. Это лучший чемпионат мира в истории, если учитывать прошлое и настоящее. Кроме того, он готовит нас к будущему. Я представлял, что турнир будет масштабным, но не настолько. Не ожидал такой атмосферы, праздника и энергии", - отметил президент ФИФА.

Инфантино также заявил, что соревнование прошло без серьезных происшествий.

"Во всем мире царит счастье. Конечно, когда команда проигрывает, ее болельщикам грустно. Но люди приехали со всех уголков планеты, чтобы отпраздновать футбол. У нас не было инцидентов. Сюда приехали люди со всего мира, и все они празднуют футбол", - подчеркнул он.

Глава ФИФА отдельно отметил выступление дебютантов и неожиданные истории турнира.

"На чемпионате мира сыграли все прежние чемпионы, но появились и новые команды, новые страны. Мы увидели истории, которые способен написать и превратить в легенду только футбол", - добавил Инфантино.