20 Июля 2026
RU

Джанни Инфантино: "ЧМ-2026 - лучший в истории"

ЧМ-2026
Новости
18 Июля 2026 19:00
86
Джанни Инфантино: "ЧМ-2026 - лучший в истории"

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино назвал чемпионат мира 2026 года лучшим в истории.

Как сообщает İdman.Biz, глава организации высоко оценил масштаб турнира, атмосферу на стадионах и интерес болельщиков по всему миру.

"Финал будет похож на фейерверк. Это будет невероятно. Мир остановится, и три миллиарда человек увидят, чем завершится чемпионат мира. Турнир получается совершенно потрясающим, уникальным и невероятным. Здесь лучшие игроки, лучшие команды, заполненные стадионы и настоящий праздник", - сказал Инфантино.

По его словам, ЧМ-2026 превзошел даже самые смелые ожидания организаторов.

"Мир останавливается и смотрит. Это лучший чемпионат мира в истории, если учитывать прошлое и настоящее. Кроме того, он готовит нас к будущему. Я представлял, что турнир будет масштабным, но не настолько. Не ожидал такой атмосферы, праздника и энергии", - отметил президент ФИФА.

Инфантино также заявил, что соревнование прошло без серьезных происшествий.

"Во всем мире царит счастье. Конечно, когда команда проигрывает, ее болельщикам грустно. Но люди приехали со всех уголков планеты, чтобы отпраздновать футбол. У нас не было инцидентов. Сюда приехали люди со всего мира, и все они празднуют футбол", - подчеркнул он.

Глава ФИФА отдельно отметил выступление дебютантов и неожиданные истории турнира.

"На чемпионате мира сыграли все прежние чемпионы, но появились и новые команды, новые страны. Мы увидели истории, которые способен написать и превратить в легенду только футбол", - добавил Инфантино.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Килиан Мбаппе стал лучшим бомбардиром чемпионата мира-2026
02:54
ЧМ-2026

Килиан Мбаппе стал лучшим бомбардиром чемпионата мира-2026

Форвард забил 10 голов в 8 матчах на турнире
Защитник сборной Испании Кубарси признан лучшим молодым футболистом ЧМ-2026
02:52
ЧМ-2026

Защитник сборной Испании Кубарси признан лучшим молодым футболистом ЧМ-2026

19-летний футболист провел на турнире все восемь матчей без замен
Родри признали лучшим игроком чемпионата мира-2026
02:50
ЧМ-2026

Родри признали лучшим игроком чемпионата мира-2026

30-летний футболист в восьми матчах турнира не отметился результативными действиями
Вратарь сборной Испании Симон признан лучшим голкипером ЧМ-2026
02:49
ЧМ-2026

Вратарь сборной Испании Симон признан лучшим голкипером ЧМ-2026

Голкипер принял участие во всех восьми матчах испанцев
Эмилиано Мартинес установил рекорд по сэйвам в финальных матчах чемпионатов мира
02:18
ЧМ-2026

Эмилиано Мартинес установил рекорд по сэйвам в финальных матчах чемпионатов мира

Пожалуй, лучший в составе Аргентине в финале

Испания обыграла Аргентину и стала чемпионом мира - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
02:03
ЧМ-2026

Испания обыграла Аргентину и стала чемпионом мира - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

Единственный мяч на 106-й минуте забил Ферран Торрес
Перерыв в финале чемпионата мира по футболу продлился 27 минут
01:38
ЧМ-2026

Перерыв в финале чемпионата мира по футболу продлился 27 минут

В перерыве выступали Джастин Бибер, Мадонна, Шакира и поп-группа BTS

Самое читаемое

Жена Валентина Барко оскорбила Джуда Беллингема после конфликта футболистов
18 Июля 12:41
Мировой футбол

Жена Валентина Барко оскорбила Джуда Беллингема после конфликта футболистов

Ясмин Хауреги удалила первый пост, но продолжила защищать аргентинского футболиста

Испания - Аргентина: 16 главных фактов о финале ЧМ-2026 - ОБЗОР İDMAN.BİZ
19 Июля 15:02
ЧМ-2026

Испания - Аргентина: 16 главных фактов о финале ЧМ-2026 - ОБЗОР İDMAN.BİZ

Месси против Ямаля, ученик против учителя и шанс на историческую защиту титула
Испания обыграла Аргентину и стала чемпионом мира - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
02:03
ЧМ-2026

Испания обыграла Аргентину и стала чемпионом мира - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

Единственный мяч на 106-й минуте забил Ферран Торрес
Франция – Англия: ненужная "бронза", прощание Дешама и борьба за историю – ОБЗОР İDMAN.BİZ
18 Июля 16:27
ЧМ-2026

Франция – Англия: ненужная "бронза", прощание Дешама и борьба за историю – ОБЗОР İDMAN.BİZ

В матчах за третье место на чемпионатах мира по футболу еще ни разу не пробивалась серия пенальти