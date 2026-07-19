ФИФА заработала рекордные $15 млрд на чемпионате мира-2026

Чемпионат мира-2026 принес Международной федерации футбола (ФИФА) рекордную выручку.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на The Guardian, доходы организации по итогам турнира достигли $15 млрд, что значительно превысило первоначальный прогноз в размере около $11 млрд.

По информации источника, одним из главных факторов роста доходов стали продажи билетов, включая их официальную перепродажу. ФИФА получает комиссию в размере 15% как с покупателя, так и с продавца билета, что существенно увеличило общую выручку.

Еще одной важной статьей доходов стали услуги в сфере гостеприимства. Именно продажи VIP-пакетов и сопутствующих сервисов, наряду с билетной программой, позволили организации заработать значительно больше ожидаемого.

Напомним, сегодня, 19 июля, в США состоится финальный матч чемпионата мира-2026, в котором встретятся сборные Испании и Аргентины. Начало игры - в 23:00 по бакинскому времени.