Сын Симеоне сделал отцу особенный подарок после выхода Аргентины в финал ЧМ-2026 - ФОТО

Нападающий мадридского "Атлетико" и сборной Аргентины Джулиано Симеоне сделал особенный подарок своему отцу Диего Симеоне после победы над Англией (2:1) в полуфинале чемпионата мира-2026.

Как сообщает İdman.Biz, форвард подарил отцу свою игровую футболку, в которой выступал в полуфинальном матче мундиаля.

Этот подарок имеет особую ценность для главного тренера "Атлетико". Будучи футболистом, Диего Симеоне ни разу не играл в полуфинале чемпионата мира.

Для Джулиано Симеоне встреча с Англией также стала первым матчем в плей-офф мирового первенства в карьере.